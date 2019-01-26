不「自力更生」扣$200　張建宗：旨在鼓勵長者站起來　勿聚焦錢上

政府下月起將收緊長者申領綜援門檻，由60歲上調至65歲，民主派議員日前與政務司司長張建宗及勞福局局長羅致光會面商討折衷方案，事後議員形容會面無結果、不歡而散。 張建宗今日（26日）出席活動時表示，會面過程雙方坦誠溝通、「傾得唔錯」；他又強調，申請綜援的長者如不參與自力更生綜合就業援助計劃，將會被扣減200元的做法並非迫他們就業，希望外界不要模糊焦點，重申計劃的原意是以人性化的方式協助長者踏出第一步、裝備自己，是「鼓勵長者站起來」。

張建宗表示，即使長者找不到工作，仍然能領取綜援，但鼓勵他們繼續進修。（李偉欣攝）

為鼓勵長者就業，政府將長者申領綜援門檻上調至65歲，政策遭到社福界人士抨擊，斥責當局帶頭虐老。

最新計劃下，60至64歲申請綜援的長者可自行選擇參加「自力更生綜合就業援助計劃」，不參與者將會被扣減200元，若半年內連續三次沒有與社工會面，亦會被扣200元。社福界批評做法等同「懲罰」長者。政務司司長張建宗回應指，計劃的原意是鼓勵有工作能力的受助人踏出第一步、裝備自己，並非「迫」長者就業，長者若選擇不接受，應該結予理由。他又指就，當局在過程中會以人性化的體恤方法協助，形容這是一個「正面的支援」，並謂「大家不要焦點放在200元、過份演繹那200元，因為我們目的是正面、是有建設性，是鼓勵他們站起來」。



張建宗指出，現時有約七成60至64歲的長者屬傷殘人士，當中只有約三成是健全人士，故參與者數目並非很多。 被問到與民主派議員會面時不接受他們的建議，當局會否有其他折衷方案，張建宗稱會面過程雙方作坦誠溝通，他亦有向議員作出三方面的承諾，包括以最人性化方法，協助長者裝備自己、計劃落實後如有改善空間必會跟進，以及鼓勵僱主聘用長者工作。

他以政府總部聘用長者工作為例，指出現時約有三分一的保安及清潔工人，是65歲以上的外判工人，認為可為長者提供多一個選擇。