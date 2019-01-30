南早引消息：林鄭提出修改《防止賄賂條例》　遭北京拒絕

特首林鄭月娥在兩年前競選時承諾，研究將《防止賄賂條例》第3及第8條涵蓋至適用於特首。 《南華早報》今日（30日）引述消息人士報道，北京拒絕林鄭的建議。

特首林鄭月娥在競選時承諾，研究將《防止賄賂條例》第3及第8條涵蓋至適用於特首。（資料圖片／鄭子峰攝）

《南華早報》報道，林鄭曾向北京提出收緊本港的反貪法，希望確保所有給予特首的禮物和利益皆非受賄所得。報道獲得熟悉北京對此事想法的消息人士回應，指北京認為以此作理由修改現行法例是不能接受：「北京的立場是特首由中央政府任命，北京不能接受透過本地立法，成立委員會來審批特首可收的利益。」消息人士又指，北京擔心特首會動輒受政治引起的指控（politically motivated accusations），而被控違法。

報道指，林鄭上任後有向主管香港事務的北京官員分享修例建議，其後獲告知北京是反對。

前特首曾蔭權干犯公職人員行為失當罪入獄，事件令人關注《防止賄賂條例》是否無法覆蓋特首，而林鄭則在2年前參選中承諾，研究將防賄條例擴至規管特首。

政務司司長張建宗上周接受議員質時，被質疑政府針對《防止賄賂條例》第3條的修例工作為何至今未有進展，他當時回應指，有關工作涉及複雜的法律和憲制問題，尤其特首在基本法下有獨特地位，故需深入研究，但他強調，現有的防賄條例中，有若干其他規例足以規管特首在投標、交易、索取其利益、管理來歷不明財產等方面的行為，對特首行為的規管並不存在空隙。