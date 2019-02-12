林鄭晤港區人代　親回應大灣區疑問　邀出席下周四灣區規劃宣講會

全國「兩會」下月在北京召開，行政長官林鄭月娥今日(12日)與港區人大代表會晤兩小時，聽取意見。人大常委譚耀宗會後表示，會上氣氛良好、相當平和，大家都肯定特首的工作，一眾代表亦積極發言，主要就大灣區發展提出建議，亦有提到港珠澳大橋車私家車流量、《外商投資法》對在內地工作港人的影響等議題。 據了解，今日共有28名人大代表出席會議，政府方面除了特首外，還有律政司司長鄭若驊、政務司司長張建宗、政制及內地事務局局長聶德權、商貿及經濟發展局局長邱騰華和特首辦主任陳國基，而林鄭月娥全程主導發言和回應代表提問。

譚耀宗會後表示，會上氣氛良好、相當平和，大家都肯定特首的工作。（盧翊銘攝）

在港區人大代表、全國政協委員上京出席「兩會」前，行政長官會按照慣例舉行座談會聽取意見。人大常委譚耀宗表示，會上大家主要就如何發展大灣區、發展香港的旅遊等方面提出意見；代表亦有就牽涉香港的內地法例，例如《港人所得稅法》、《外商投資法》、《港人港稅》等反應意見，希望通過政府可向中央反映，亦希望北京在制定與香港有關的法例時，可多諮詢港方意見。譚又指，會上氣氛「好好」，大家對特首做得較好的工作都加以肯定，林鄭亦邀請大家出席21日舉行的大灣區宣講會。

港區人大代表陳勇則關注，港珠澳大橋車流量不足的問題。他引述與會者官員指，擔心屯門赤鱲角連接路未通車，增加大橋車流會加重對機場附近交通的負荷，他對此亦表示理解，惟現實是大部分時間的車流量較疏離，建議當區可逐步試驗簡化香港車輛使用港珠澳大橋的申請手續，如網上預約、提前預約等，更好地善用大橋。

林鄭親回應大灣區疑問

此外，陳亦關注社福議題，認為可把本港在社區、善慈等專業服務引入大灣區，營造和諧的環境及發展更多的機遇。

座談會進行了約兩小時，由林鄭先作開場發言，再由代表發表意見。據了解，大部份時間都是由林鄭親自回應問題，主要談及大灣區發展及與內地事務有關的民生問題。