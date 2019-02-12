林鄭「交波」予陳茂波　稱若香港經濟遇挑戰　將毫不吝嗇投資

特首林鄭月娥今日（12日）下午在禮賓府主持新春酒會，在中美貿易戰如火如荼之際，林鄭稱自己已提醒工商界，今年將會是相當有挑戰和政局複雜的一年，她表示若有任何挑戰影響香港就業和產業發展，政府將毫不吝嗇投資，又說：「財政司司長喺度嗎？」陳茂波聞言大笑。

林鄭月娥與終審法院前首席法官李國能（左一）合照。（陳小瑜攝）

林鄭月娥表示，今年是中國慶祝國家建國70周年，希望中國迎來更富強昌盛的新世代，在國際舞台更上一層次，她又指香港今年在中央和三個駐港機構支持下，將獲得更多成就。

林鄭稱自己已提醒工商界，今年將會是相當有挑戰和政局複雜的一年，她表示若有任何挑戰影響香港就業和產業發展，政府將毫不吝嗇投資，又說：「財政司司長喺度嗎？」陳茂波聞言大笑，她其後表示會用好市民賦予政府的儲備，希望在面對外圍經濟環境挑戰時，能夠有信心渡過。

林鄭月娥又提到，中央將於日內公布粵港澳大灣區發展規劃綱要，香港將聯同廣東省及澳門政府，於下星期四（21日）早上在香港舉行相關宣講會，三方政府會各自邀請嘉賓出席，共同探討粵港澳大灣區發展帶來的機遇，她希望各界能積極了解大灣區發展。

林鄭月娥與陳肇始和鄭若驊合照（陳小瑜攝）

林鄭月娥向在場嘉賓拜年。（陳小瑜攝）