【情人節】談謝偉俊「外遇風波」始末　白韻琹回憶：我無當一回事

立法會議員謝偉俊與「才女」白韻琹相戀三十載，當中經歷過各種風風雨雨，曾經爆出過「外遇風波」，又一起拍過裸照，成為市民茶餘飯後的熱門話題。這對「政壇神雕俠侶」在情人節前夕接受《香港01》訪問，剖白政界人物「另類」愛情世界的同時，亦一併為這些像霧又像花的傳聞解畫，當中攪纏的除有感觸扎心的愛情故事，亦有一個時代的政壇事件。

謝偉俊形容自己的政治光譜屬中間偏藍，白則屬中間偏黃，都是講求溫和理性。（羅君豪攝）

1. 推謝偉俊拍裸照 白韻琹感抱歉

白韻琹曾與謝偉俊於千禧年為一本周刊拍下裸照，相中謝偉俊從後熊抱白姐姐，白則手遮蓋著胸部，照片刊出後震驚全港。謝偉俊憶述事件，稱當年在雜誌《Losing My Virginity》看到維珍航空創辦人Richard Branson與伴侶的裸照，覺得很有趣，於是給白姐姐看，白姐姐卻有樣學樣，馬上找記者為二人拍裸照，謝偉俊坦言當時仍心大心細。

謝偉俊因裸照事件，需接受律師會紀律聆訊，事件糾纏七年，最終謝偉俊被判停牌一年。白姐姐為謝感不值的同時，亦感到抱歉，「 我覺得好對唔住阿Paul，但係呢個我認為唔係我嘅錯，而係啲人、佢啲行家或熟悉佢啲人，借呢個機會對付佢，或者批評佢，佢做嘅野其實係好普通！」謝偉俊笑言白姐姐是他痛苦的泉源，「件事搞咗七年，過程好痛苦，所以白姐姐有時係我嘅生活快樂泉源，亦都係痛苦嘅原因。」

2. 談謝偉俊「外遇風波」：係當時啲人太Rigid

2009年4月，謝偉俊被指有外遇，與25歲青島女子互傳「情慾電郵」，他與白韻琹一度陷入分手邊緣。事隔十年，謝偉俊與白韻琹回顧事件始末，澄清當時謝根本不認識這名女子，只是有朋友發電郵給他，稱有一個世姪女想來香港工作，請求幫忙找工作，想不對幾封電郵便鬧出事來。白說：「其實係當時啲人太過Rigid（死板） ，聽到少少緋聞就老屈，我其實唔當一回事。」她又笑言：「唔信佢（謝）會溝女。」

白韻琹為謝偉俊被批評「食軟飯」抱不平，「我都無錢呀，我要問佢攞錢。」（羅君豪攝）

3. 五區公投「英雄救美」

2010年3月，66歲的白韻琹參選俗稱五區公投的立法會九龍西補選，以「請走『癲狗』，健康民主」為口號，與辭職參選的黃毓民針鋒相對，其中黃毓民於選舉論壇狙擊白，謝偉俊勇闖當時商台論壇的直播室，干擾論壇運行，期間另一名候選人林以麗稱被他非禮並報警，事件鬧得不可開交。

白韻琹以「英雄救美」形容這次事件，而謝偉俊則承認那次過了火位，「呢次係我唯一一次比較輕輕過咗（火）位，商台論壇上，黃毓民以一貫作法蝦白姐姐，甚至好似想衝埋佢郁白姐姐，我就忍唔著救佢，類似叫做破壞論壇，甚或有個林以麗屈我非禮，比個『導彈』我嘆。」

4. 反駁食軟飯謠言 「成日有人話我呃佢（白）啲錢」

訪問中，謝偉俊提到有人嘲他「白偉俊」，即暗批他「食軟飯」。面對這些流言蜚語，謝偉俊不以為然，「成日有人話我呃佢（白）啲錢，有政治敵人編我做白偉俊，其實白色幾清白，都唔錯呀，筆劃又比較簡單啲，寫少幾劃，相處開心、無話對其他人唔住就足夠！」白則為謝抱不平，「我都無錢呀，我要問佢攞錢。」



謝偉俊（左）因裸照事件，曾遭律師會紀律聆訊。（羅君豪攝）

5. 白韻琹選「超區」 政治立場中間偏黃

2012年，白韻琹參選「超區」，以平反六四、促請中央徹查李旺陽死因、取消立法會功能界別等作為政綱，政治理念與屬建制派的謝偉俊南轅不轍。被問到二人有否因政治立場不同而吵架，他們異口同聲稱沒有。謝偉俊形容自己的政治光譜屬中間偏藍，白則屬中間偏黃，都是講求溫和理性。

他以佔中為例，二人立場均一致，「就算好似佔中咁分歧，我哋嘅立場都相當一致，總之唔贊成任何破壞社會秩序和使用暴力，我哋一定唔同意。」