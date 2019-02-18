【政圈風聲】建制「小鮮肉」攻勢　區選雙狙擊林卓廷、許智峯　

區議會選舉將於今年11月舉行，不少「雙料議員」都將受挑戰，其中民主黨兩名立法會議員林卓廷和許智峯各自遭「小鮮肉」挑戰，兩人分別為新民黨孔永業及建制無黨派黃鐘蔚，近日頻頻於石湖墟及中環選區工作，積極爭取曝光。

新民黨地區發展主任孔永業接受查詢時坦言，早於半年前開始在石湖墟一帶進行地區工作，積極考慮出戰區議會選舉，預料對手是民主黨立法會議員林卓廷。(孔永業facebook)

區議會選戰將於本年底展開，泛民、建制陣營已開始密鑼緊鼓落區進行地區工作。石湖墟區議員兼立法會議員林卓廷上屆與民建聯王潤強對戰，最終以630票之差勝出，這次建制陣營擬派出新民黨孔永業，他近日頻頻落區，積極於石湖墟選區服務，包括關注石湖墟街市附近的地磚鬆脫情況和旭埔苑屋苑的升降機及其他問題，他亦不時與新民黨立法會議員容海恩「孖頭」出現在宣傳海報中。

新民黨地區發展主任孔永業接受查詢時坦言，早於半年前開始在石湖墟一帶進行地區工作，積極考慮出戰區議會選舉，預料對手是民主黨立法會議員林卓廷。被問到上水天橋水貨客嚴重的問題，他指情況已逐漸舒緩，會積極跟進有關情況；又認為石湖墟選區屋苑較分散，對於進行地區工作及拉票都有難度。

建制派擬改派「男將」無黨派黃鐘蔚與許智峯對決，黃鐘蔚近日以社區發展主任身份落區。(黃鐘蔚facebook)

中西區方面，由2011年起於中環區任區議員兼立法會議員的許智峯，今屆亦遭「小鮮肉」挑戰，早在2011年選舉中，許智峯以151票之差擊敗律師背景的衛珮璇。直至上屆，建制陣營再派出靚女牙醫劉尉欣應戰，但許仍以150票之差戰勝劉。

直至今屆，建制派改變策略，擬派「男將」無黨派黃鐘蔚上陣。黃鐘蔚近日以社區發展主任身份落區。他同時亦是社區組織「方圓之星」的主席，據該組織網頁指，「方園之星」致力推行社會服務工作，並了解弱勢社群的需要，並為每個有需要家庭作長期跟進，提供最適切的扶助。

外界關注許智峯早前在立法會搶政府人員手機一事，會對其區議會選情有影響，但有泛民人士認為，事件已「消化得七七八八」，同時支持者亦明白許較激烈的行為，相信對選情不會造成太大影響。