建制包攬國歌法委員會正副主席　張宇人忽要求候選人「清唱兩句」

立法會上月通過《國歌條例草案》首讀，而立法會國歌法委員會今(19日)舉行首次會議，選出正副主席。一如消息所指，建制派派出商界廖長江及民建聯張國鈞競逐正副主席職位，民主派則派出郭榮鏗作代表。結果兩個職位都由廖長江及張國鈞當選，意即委員會正副主席均由建制派包攬。

《國歌條例草案》委員會舉行首次會議，選出正副主席。（梁鵬威攝）

據了解，是次國歌法委員會會議打破立法會小組委員會的最高參與人數記錄，69名議員中共有64人出席。會議第一項處理事項為選正副主席，按規定由議會資歷最長的民主黨涂謹申主持。

民主黨黃碧雲搶先提名工聯會何啟明，引起哄堂大笑，黨友林卓廷湊熱鬧和議，何啟明笑稱「希望大家給機會我不接受，多謝晒」。隨後分別有人提名廖長江和郭榮鏗，二人接受提名。

開始投票前，曾經在議事堂唱歌讚揚警隊的自由黨張宇人忽然發言，「想問兩位選主席識唔識唱國歌? 可唔可以唱兩句俾我哋聽?」涂謹申拒絕張宇人的提議，指議程內沒有唱歌環節，只有質詢環節。

開始投票前，曾經在議事堂唱歌讚揚警隊的自由黨張宇人忽然叫候選人唱國歌。（梁鵬威攝）

接下來，輪到民主派召集人毛孟靜要求有答問環節質詢兩名主席候選人，建制派紛紛反對建議，候選人廖長江更表示不接受質詢，「你哋選就選，唔選就唔選」。頓時哄堂嘩然，最終沒有進行答問環節便正式投票。

最終，郭榮鏗分別與廖長江、張國鈞競逐正副主席，但都以35票對23票落敗。