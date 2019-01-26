【國歌法】聶德權：非以懲罰市民為目的　學生侮辱國歌交校方處理

政制及內地事務局局長聶德權今日（26日）出席電台節目時表示，《國歌法》的精神是提倡市民尊重國歌，而非懲罰市民為目的。如有學生因頑皮而在學校作出侮辱國歌的行為，會交由校方處理。

聶德權表示，觸犯《國歌法》的門檻高，如市民沒有意圖侮辱國歌，則不會誤墮法網。圖為政制及內地事務局局長聶德權早前閉門會見不同政黨，簡介草案內容。 (資料圖片/嘉樂攝)

聶德權出席商台節目《政經星期六》表示在奏唱國歌的場合，如果市民有自然的尊重，就不會誤墮法網。他又強調言論自由是香港的核心價值，並受《基本法》保障，但指出言論自由有限制，不應透過侮辱國歌的方式去表達觀點。他指，在本地法例中，市民有機會因侮辱國歌而負上刑責有三個元素，包括是否公開場合、是否有意圖侮辱、及是否做了一些侮辱國歌的行為。而法庭亦會看事件發生的場景及背景，去判斷是否違反此罪行。他指，有關奏唱國歌時的禮儀屬指引性條文，例如唱國歌走調或唱得不好，只要市民並非存心侮辱國歌，則「不會有事」。

至於學生因頑皮而在學校作出侮辱國歌的行為，會否負上刑責，聶德權表示，有關行為會根據香港的教育機制及體系，由校本處理，相信校方有能力處理及做好相關的教導工作，引導學生尊重國歌，強調希望教育學生認識國歌的歷史及精神。

２年檢控期非追溯期

對於《國歌法》建議將檢控的期限設為2年，引起爭議，聶德權澄清，延長檢控期並非代表在《國歌法》通過之前的行為會被追溯，而是在條例生效後，對於可能構成罪行的行為，警方可提出檢控的期限。聶德權表示，《國歌法》的檢控期，是以罪行發生後兩年內，及警方要在一年內提出檢控，並以時間較早者為準。他強調檢控期是從實際需要出發，並非有政治考慮。他認為警方有時需要更多時間搜證，例如對於網上發布的侮辱國歌個案，或有需要向海外網際網路通訊協定（IP）調查。

不應篡改國歌歌詞作二次創作

至於網上對國歌的二次創作，例如更改歌詞，會否違法，聶德權表示，國歌的歌詞是十分清楚，因此不應篡改歌詞，又指除非是蓄意地透過貶損的方式去侮辱國歌，否則在奏唱國歌時音調的偏差是不會觸犯法例。他指，如有在創作的作品中，有部分的內容採用國歌部分歌詞或曲譜，則會視乎整份作品會否讓人認為是國歌，或讓人覺得屬於貶損國歌，再判斷是否觸犯法例。

