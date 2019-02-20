【大灣區】盧寵茂：內地醫院效率高　港醫生北上對兩地皆有好處

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》前日（18日）公佈，研究開展非急重病人跨境陸路轉運服務，探索在指定公立醫院，開展跨境轉診合作試點，完善緊急醫療救援聯動機制，令外界關注中港醫療融合。 港大醫學院院長、港大深圳醫院院長盧寵茂今早（20日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，綱要並未制定執行細節，但香港應思考大灣區醫療合作。他指，內地醫院在效率和數量上較香港高，香港則有較高的質量和標準。他又指，香港醫生到大灣區未必能夠滿足當地龐大的需求量，但香港醫生最大的影響力是教學培訓和科研，認為香港醫生到內地建立教育培訓基地，對兩地都有好處。

盧寵茂表示，大灣區綱要並未制定執行細節，但香港應思考大灣區醫療合作，他指，內地醫院在效率和數量上較香港更高，香港則有較高的質量和標準。（資料圖片/盧翊銘攝）

港大深圳醫院院長盧寵茂表示，內地港人現時仍然依賴香港醫療體系，不少內地港人患病都會返港到北區醫院或屯門醫院求診，因為港人在內地沒有醫保，求醫收費會較香港貴。

他指，深港兩地交往頻繁，若香港能跨境在內地為港人提供住院服務，將能解決內地居住港人醫療需要，支援香港醫療體系。

盧寵茂又指，香港醫生到內地執業的最大影響力是教學培訓和科研，認為香港的大學到大灣區建立教育培訓基地，對兩地都有好處。他又指，香港醫療體系應該學習內地提升效率，內地目前已有智慧醫院概念，用手機求診，「一個病人由入醫院到走，一小時都不需要，藥房攞藥10分鐘就可以處理。」

他又指，內地醫院評審機制標準高，香港應發揮中間人角色，目標是將「國家三甲醫院評審機制」國際化。