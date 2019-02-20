【大灣區】綱要倡醫生北上　病人組織憂香港公營醫療服務更坎坷

中央公佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出讓香港醫生北上短期執業，並探索在指定公立醫院開展跨境轉診合作試點，開展「非急重病人跨境陸路轉運服務」等。 醫學會會長何仲平、香港病人政策連線主席林志釉今早（20日）出席港台節目《千禧年代》時均表示，關注包括國內人士是否可來港接受公營醫療服務，認為目前人手所限未有空間，會百上加斤。林志釉表示，醫管局醫生正流失至私營市場，大灣區發展猶如再開一度門，會加劇公營醫療壓力及人手問題，直言應以香港為家，「唔好諗住大灣區，踩住香港人。」

中央公佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，其中提出醫療衞生合作。（資料圖片）

在非急重病人跨境陸路轉運方面，何仲平表示，有北上養老港人擔心交通及醫療問題，因為現時居內地港人想返香港醫院接受診治，須乘內地救護車到羅湖，入境後再轉香港救護車，然後送到最近的公立醫院，手續複雜。他支持讓居內地港人直達香港醫院，但如該服務擴至內地居民，認為對本港醫療系統是百上加斤，「負荷實在是頂唔順。」他指，現時大部分內地人來港求診都是到私家醫院。

林志釉表示，對相關綱要內容「摸不著頭腦」，形容是好口號式的概念，難以猜度。他指，既然是非急重病人，看不到有什麼迫切性要跨境直達本港醫院，最關注是國內人士若來港接受醫療服務，本港的醫療人手問題及前線感受，認為政府一定要澄清有關內容。

本港醫療人手問題迫切 應以香港為家

就鼓勵香港醫生北上，林志釉表示，去年施政報告前夕，他曾向政務司司長張建宗大力反對將醫療服務拓展到大灣區，認為本港的公營醫療人手問題更為迫切，會令香港公營醫療服務更坎坷，應以香港為家，「唔好話眼向大灣區，隻腳就踩住香港人。」香港本身已要面對醫管局醫生流失至私營市場，拓展大灣區市場，猶如再開一度門，會加劇流失。何志平亦表示，私人市場有北上發展空間，但公家人手急切。

何志平提到，目前只有大型醫療集團才有能力北上，據了解亦未見盈利，但求「頭啖湯」，作為先行者有利日後發展，北上發展的私家醫生人數少。他又指，有同行反映，兩地用藥不同，有部分香港用開的藥，在內地並無進口，醫生亦未能長駐內地，但香港的優勢在於，香港醫療水平是品牌，深得內地居民信任。

特首林鄭月娥昨日（19日）表示，每日150個單程證配額加重公營醫療服務負荷無準確基礎，據數據顯示，公立醫院使用率最高的是較年長人士，持單程證來港人士都是較年輕的，當中長者較少，其來港年齡中立數，是低於香港的年齡中立數。林志釉表示，人口增加同時，醫療人手卻不變。他指，政府向來有評估新移民來港需要的社會服務需要，當中醫療服務佔12%，多年來都維持該水平，他認為12%算高水平。

有聽眾致電節目表示，大灣區規劃綱要令香港中門大開，形容是不設「防火牆」，擔心香港向內地傾囊盡授經驗後，會「教識徒弟無師傅。」