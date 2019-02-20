【大灣區】跨境轉運病患　郭家麒批未諮詢醫生　林鄭：勿排斥港人

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》前日（18日）公佈，表示要研究開展非急重病人跨境陸路轉運服務，探索在指定公立醫院，開展跨境轉診合作試點，完善緊急醫療救援聯動機制，令外界關注中港醫療融合。 行政長官林鄭月娥今早（20日）出席立法會「短問短答」時，遭本身是醫生的公民黨郭家麒質疑，本港醫療系統本已處於「水深火熱」，大灣區規劃又鼓勵香港醫生北上，同時又提出將非急重症病人轉送回香港，他批評林鄭在大灣區規劃過程中，沒有問過本港醫生及病人想法。 林鄭則回應稱，需澄清有關非急重症病人是香港人，措施是為方便港人，希望議員不要排斥他們回港求醫。

林鄭表示，需澄清轉送回香港的非急重症病人是香港人，措施是為方便港人，希望議員不要排斥他們回港求醫。（張浩維攝）

郭家麒表示，20年前董建華要打造香港成亞洲首要城市，曾蔭權則提出紐倫港，但林鄭卻樂於香港被規劃成大灣區城市，與其他廣東省城市共同進退。他又指，在大灣區計劃下，本港「水深火熱」的醫療制度，每日都在思考如何增加床位及增加人手，但大灣區卻鼓勵香港醫生到內地執業，又提出將在內地的非急重症香港病人轉送回香港求醫，他質疑規劃並未考慮香港醫生及病人想法。

林鄭則表示，香港優勢在於國際城市地位，在國際上有聯繫和聲譽，相信大灣區是好基於，令香港繼續保持國際城市地位。她又表示，轉送病人回港措施是方便在內地港人安排，希望「不要排斥他們回港求醫」。

立法會「短文短答」環節上，大灣區規劃成為議員詢問林鄭的焦點問題。工程界經民聯立法會議員盧偉國關注特區政府有否就大灣區規劃制定宣傳計劃，向各界解釋，凝聚社會共識和支持。

林鄭則表示，粵港澳三地政府明天(21日)將舉行宣講會，而市民亦需要加深認識，政府已開展工作，政制及內地事務局網頁也有介紹，其他的大部分政策局也要參與宣傳，與相關界別持續認識，具體落實規劃。

郭家麒指，在大灣區計劃下，本港「水深火熱」的醫療制度，每日都在思考如何增加床位及增加人手，但大灣區卻鼓勵香港醫生到內地執業，又提出將在內地的非急重症香港病人轉送回香港求醫，他質疑規劃並未考慮香港醫生及病人想法。（張浩維攝）

資訊科技界立法會議員莫乃光就指，大灣區規劃綱要提及要打造國際創科中心，惟他指內容只是重研發，如只叫年青人回內地發展，但在市場拓展方面弱、在人才培訓吸引更欠奉。他問及綱要提及的內容，政府是否會優先處理，沒有出現就不會處理，香港主導權是否已失去。林鄭表示，大灣區綱要屬指導性、方向性及框架性，認為大家有意見可提出。對於莫提出關心國際創科中心，林鄭指大灣區綱要中正是以香港為主，打造國際創科中心在第四章已出現，反映出中央支持香港成為國際創科中心。她又指有外國企業到香港及內地參觀後，曾發表文章指香港創科與大灣區等於美國矽谷和華爾街一樣。

民主黨主席胡志偉質疑林鄭月娥，在大灣區發展綱要中是抱持競爭或是配合的態度，不滿林鄭呼籲香港人放棄與周邊城市競爭的心態。林鄭回應指，競爭也有兩種，港人參與大灣區發展不應存有惡性競爭的心態；又指大灣區發展綱要並非香港單方面配合內地，而是優勢互補，互利互贏。