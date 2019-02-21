【大灣區】譚耀宗：中央將香港放重要位置 　蘇錦樑籲港把握機遇

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》周一出爐，今(21日) 在海洋公園萬豪酒店舉行宣講會，特首林鄭月娥、廣東省省長馬興瑞、澳門特首崔世安和粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任林念修出席致辭，林鄭致辭時表示，推進大灣區建設「豐富一國兩制實踐的內涵」，並強調大灣區不會令香港被同化，亦不會影響港單獨關稅地位。 港區人大常委譚耀宗會後指，今日宣講會主要簡介大灣區未來方向，但「內涵要一路深化先有」，認為中央將香港放在重要位置，他亦指發改委官員發言時已多次強調大灣區發展不會衝擊一國兩制。 對於有意見認為香港在大灣區發展中「被規劃」，吳秋北即反問記者，「點解你會咁樣講？香港係一齊規劃嘅」，強調中央會緊守「一國兩制」、「港人治港」，故不認同香港會被同化。港區人大代表陳勇亦指，香港與大灣區融合不等於同化，認為市民不參與發展亦不應「反枱打爛別人飯碗。」

港區人大常委譚耀宗會後表示，對發改委官員強調會堅持一國兩制感開心，認為將香港放在重要位置。譚耀宗又指，大灣區發展過程應讓人民獲得好處和方便，強調便民措施盡早岀台，市民對大灣區的重視及歡迎程度會有所影響。譚耀宗表示，今日宣講會主要簡介大灣區未來方向，但「內涵要一路深化先有」，他建議未來大灣區可實施「港人港稅」的措施，同時各個口岸能更方便車輛出入。

商務及經濟發展局前局長蘇錦樑則指，大灣區綱要內容豐富，商界應把握機會，同時他提及國家支持香港成為知識產業及貿易中心，香港需好好把握機遇，有序發展「飛地經濟」，從而促進人流、物流和資金流。

陳勇：香港與大灣區融合不等於同化

吳秋北指，宣講會設於香港進行，反映出三地政府對香港的重視。他期望相關政策能盡快落實，就醫療方面，他認為應讓港人在內地購買內地醫保以舒緩香港醫療系統的壓力，同時提倡香港醫療券可在內地三地甲級醫院使用。被問到有意見認為香港在大灣區發展中被規劃，吳秋北反問記者，「點解你會咁樣講？香港係一齊規劃嘅」，強調中央會緊守「一國兩制」、「港人治港」，故不認同香港會被同化。

港區人大代表陳勇亦指，香港與大灣區融合不等於同化，認為市民能自由選擇是否參與大灣區發展，但不參與發展亦需要尊重他人，不應「反枱打爛別人飯碗。

陳勇指香港與大灣區融合不等於同化。（羅家晴攝）