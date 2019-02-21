【大灣區】中科院院士：香港科研開放遠遜內地　冀港府多投放經費

粵港澳大灣區發展規劃綱要宣講會今日（21日）在香港舉行，其中特首林鄭月娥在會上表示，香港政府將着力加強科技實力，並將為在大灣區創業的香港青年提供更多支持。中國科學院院士陳和生認為，香港在科學研究上的開放程度遠遠落後於內地，他希望香港政府能提供更多資源予科學家，促進兩地科技發展。 記者：張美華 攝影：鄧倩螢 東莞報道

中國於去年成為世界上第四個擁有散裂中子源的國家，位於東莞的中國散裂中子源（CSNS）作為國家科研設施項目，其總投資達23億元人民幣，於2018年9月正式投產。（鄧倩螢攝）

中國於去年成為世界上第四個擁有散裂中子源的國家，中國散裂中子源（CSNS）作為國家科研設施項目，其總投資達23億元人民幣，於去年9月正式投產。中國科學院院士陳和生透露，香港城市大學和香港科技大學曾先後訪問散裂中子源，商討有關科研上的合作可能。其中香港城市大學聯同東莞理工學院，與散裂中子源合作，正建設多物理譜儀。

陳和生表示近年內地科技發展逐漸對外開放，有利於各個大灣區城市包括香港和澳門的科研發展；而各類大型科技建設，與城市之間的科技發展，亦將建立互惠互利的關係。他續指，國家科研技術的需求將日漸增大，發展科技產業必是大勢所趨。

他認為，即使內地現在投放資金幫助香港科研發展，但香港於科研對外開放上，卻遠遠落後於內地，甚至台灣等地區。對於港府擁過百億盈餘，陳和生希望不論香港或澳門政府，都能撥出更多經費，支持本地科學家和各類型科研計劃，甚至到中國散裂中子源做相關研究，提升科技水平，與時並進。

中國科學院院士陳和生認為，香港於科研對外開放上，卻遠遠落後於內地。（鄧倩螢攝）

位於東莞的中國散裂中子源，內部設施運作尤如「超级顯微鏡」，散裂中子源的技術設施不但能探索物質微觀結構。於應用層面方面，亦能為改善鋰電池設計、並為改善大型交通工具，如民航客機不同的零件部分等，提供精密的數據資訊。

另外，中國科學院和香港裘槎基金亦從2015年開始，支持散裂中子源和香港城市大學建立中子散射聯合實驗室，加速推動新增譜儀和其他中子散射交叉學科應用型裝置的建設。中國散裂中子源，將成為廣東省正建設的國家科技產業創新中心的核心單元，相信將在粵港澳大灣區科技發展和產業升級上擔當重要角色。