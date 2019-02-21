【大灣區】私家腫瘤中心一半新症為內地人：內地人對港醫療有信心

不少內地人喜歡到香港求醫，香港綜合腫瘤中心表示，去年到中心求診的癌症新症有2,000多人，按年大升四成，當中有大約一半人來自內地。中心預計，隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出爐，高鐵及港珠澳大橋通車，將有更多內地癌症患者來港求診，中心已在一年多前推行中港跨專科會診模式，未來亦會繼續加強與大灣區的醫療機構合作，有機會在大灣區開設綜合腫瘤中心。

香港綜合腫瘤中心剛於尖沙咀開設第二間診治中心，佔地5000呎，本周六(23日)開幕。 (鄭翠碧攝)

在2015年開業的香港綜合腫瘤中心，為癌症患者提供一站式診斷及治療的日間服務。中心指，去年求診的新症病人有2000多名，按年上升40%，而當中有一半人是內地人，主要來自二、三線城市，甚至有人以一天來回形式，從杭州坐飛機到港看病。

香港綜合腫瘤中心醫務總監、外科專科醫生潘冬平指，中心現時在內地未有分店，他相信未來有機會拓展內地市場，不過由於擔心內地有關的法規問題，目前會先進行交流及考察，先行磨合。 (鄭翠碧攝)

香港綜合腫瘤中心醫務總監、外科專科醫生潘冬平教授解釋，內地人對本港醫療服務較有信心，因本港醫生獲專科培訓，而內地並無專科醫生；本港醫生亦可出席國際會議，掌握治療癌症的最新藥物；另本港醫生可使用的藥物較內地多，內地亦無部分免疫治療，故有些內地人都會來港看病。

中心行政總裁何翠貞透露，中心在過去半年，與內地機構簽訂合作備忘錄，加強兩地腫瘤臨床經驗和學術交流，及前線醫護人員培訓等，並在一年多前已開始推動跨專科會診（MDT），「大灣區內患者來港接受診斷和治療後，再由內地醫生監察及跟進病情。」目前合作的內地醫院分佈在上海、深圳、中山等地。而中心未來亦可協助內地培訓腫瘤科護士，「令服務提升，達至雙贏。」

香港綜合腫瘤中心行政總裁何翠貞（左三）預計，隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出爐，高鐵及港珠澳大橋通車，將有更多內地癌症患者來港求診。（鄭翠碧攝）

搶本港醫生人手？潘冬平：應只能動用私家醫生

潘冬平表示，中心現時在內地未有分店，他相信未來有機會拓展內地市場，不過由於擔心內地有關的法規問題，目前會先進行交流及考察，或派本港醫生到深圳私營機構工作，「試吓磨合吓先。」被問到做法會否令本港醫生人手緊張，他認為只能動用私家醫生人手，他亦坦言，「其實內地居民來香港看病就最好，如果香港醫生回去(內地)，最多亦只一星期一次，不可能取代內地醫生。」他並希望大灣區發展能帶來兩地病歷互通的安排，令醫生可更掌握病人的病史。

尖沙咀新設腫瘤治療中心 助吸搭高鐵內地病人

另外，中心剛於尖沙咀開設第二間診治中心，佔地5,000呎，本周六(23日)開幕。何翠貞表示，未來中環分店主要做診斷，尖沙咀分店就主攻治療。香港綜合腫瘤中心總共有8名腫瘤科醫生，其中1名為尖沙咀新中心的主管、臨床腫瘤科專科醫生蔡添成，而3、4月會有多1名醫生到新中心上任，未來亦會繼續招聘醫生。她相信新中心可方便九龍區病人，亦鄰近高鐵站，未來有助吸引內地病人，並指中心可容納到多2、3倍求診者。她補充，中心現時仍致力達至收支平衡，料最快數年後才會在香港上市。