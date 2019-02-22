【大灣區】規劃綱要前世今生　21年前「大珠三角」願景實現了嗎？

粵港澳大灣區，包含香港、澳門兩個特別行政區，以及廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶九個城市。同樣的組合，早在21年前的1998年，就有內地學者提出建設「大珠三角都會區」，港府更在2004年成立「大珠三角商務委員會」，到2009年發改委就發布《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008-2020年）》，當年粵港澳三地政府亦積極響應。 從「大珠三角」到「大灣區」，這21年來做過的事，能令香港無悔驕傲嗎？兩個概念，是否舊酒新瓶，當年的目標是否已經實現？

↓大灣區綱要關香港人事的民生措施↓

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中共中央和國務院在周一（18日）公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，把香港、澳門加上廣東省珠三角九個城市組合規劃，將香港定位為「國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐」。

同樣的「9+2」城市，早在1998年，內地就有學者倡議，建設「大珠三角都會區」。21年前的「大珠三角」與今天「大灣區」的分別，只是前者並不包括肇慶和惠州兩市的郊區，亦是今日傳媒廣泛用錯大灣區地圖，誤用舊版「大珠三角」的出處。

大珠三角概念，早在董建華和何厚鏵，擔任香港及澳門特首的年代，已經提出。（視覺中國）

港府2004年設立「大珠三角商務委員會」

自始之後，建設「大珠三」的討論一直沒有停止，翻查資料，2003年粵港聯席會議，時任特首董建華和廣東省省長黃華華，就表明要共同建設「大珠三角經濟中心」。

當年，時任的中共中央政治局委員、廣東省委書記張德江，更牽頭提出「泛珠三角區域合作」的構思，包括廣東、福建、湖南、廣西、海南、四川、貴州、江西和雲南九個省份，再加上香港和澳門兩個特別行政區組成，地理版圖就更加廣闊，但整個「泛珠」地區人口逾4億人，經濟社會發展水平更是千差萬別，當時惹來是否「泛過頭」的議論。

到2004年，港府更設立「大珠三角商務委員會」，由馮國經擔任主席，委員包括梁振英、陳智思、霍震霆、周梁淑儀等人。但這個委員會最終在2013年改組成「香港與內地經貿合作諮詢委員會」，至2015年停止運作。

大珠三角的概念，在當年炙手可熱，粵港澳三地政府在招商、基建方面時有合作，包括商討延長口岸通關時間等等。當年亦一直有報道，指由中央牽頭，發表關於大珠三角的規劃綱要。

張德江主政廣東時，把大珠三角提升至泛珠三角，港澳加內地九省的省長齊齊出席論壇。（視覺中國）

大珠三角目標在2020年建成 願景仍議而未決

直至2009年1月，國務院國家發展和改革委員會，終於對外發布《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008-2020年）》（註：此綱要在2008年12月定稿），表明要香港是「國際金融、貿易、航運、物流、高增值服務中心」。

當年的《綱要》，目標是在2020年，建成「粵港澳三地分工合作、優勢互補、全球最具競爭力的大都市圈一直」，當中不少篇幅提及港澳，包括教育方面，支持港澳名牌高校在珠三角合作辦學；創科方面，要加強穗港產學研合作，形成「廣州—深圳—香港為主軸的區域創新佈局」；金融方面，提出要方便企业跨境交易，支持珠三角地區企業到香港上市；航空方面，要積極推進深港空港合作等。

當年綱要發布後，香港和內地多個部門都表示要「研究」和「融入」，包括在大珠三角推出乘車「一卡通」，打破香港八達通、深圳通、廣州羊城通的壁壘。

2015年首次提粵港澳大灣區

然而，自從習近平在2012年擔任總書記後，「大珠三角」的說法漸漸被淡化，而取而代之的則是「大灣區」。2015年，粵港澳大灣區的概念，首次寫入國家文件，當時國家發布《推動共建絲綢之路經濟帶和 21世紀海上絲綢之路的願景與行動》， 正式表明在「一帶一路」建設中「打造粵港澳大灣區」。2017年3月，國務院總理李克強在《政府工作報告》中提出，「研究制定粵港澳大灣區城市群發展規劃，發揮港澳獨特優勢，提升在國家經濟發展和對外開放中的地位與功能」，此時的大灣區發展已上升為國家戰略。

等待近四年，大灣區的規劃綱要終於發布，對比2008年的大珠三角綱要，不少內容均似是重彈舊調。例如教育方面，支持粵港澳高校合作辦學；科研方面，就要推進「廣州—深圳—香港—澳門科技創新走廊」；金融方面，亦提出跨境金融和上市融资；航空方面，就明确推進大灣區機場錯位發展和良性互動；亦把當年未能實現的一卡通，寫入綱要。

粵港澳大灣區與大珠三角部分政策的分別 大珠三角 粵港澳大灣區 教育 支持港澳名牌高校在珠三角合作辦學 支持粵港澳高校合作辦學 創科 形成「廣州—深圳—香港為主軸的區域創新佈局」 推進「廣州—深圳—香港—澳門科技創新走廊」 金融 方便企业跨境交易，支持珠三角地區企業到香港上市 發揮香港在金融領域的引領帶動作用，鞏固和提升香港國際金融中心地位，打造服務「一帶一路」建設的投融資平台 航空 要積極推進深港空港合作 明确推進大灣區機場錯位發展和良性互動 資料來源：《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008-2020年）》、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》

《珠三角綱要》是正部級的發改委發布，但《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，則由中共中央、國務院發布，更是習近平親自謀劃、親自部署、親自推動。2月20日在香港舉行的宣講會上，亦有播放習近平的畫面。（美聯社）

大珠三角到大灣區 正部級提升至習核心

綜合兩個綱要，參與的城市重複、部分內容亦有重疊，最大的分別，在於「加持」的層級截然不同。2008年的《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008-2020年）》，由發改委發布。發改委是國務院的組成部門，屬於正部級，發改委主任與廣東省省長同級，廣東省委書記身兼政治局委員，地位要高於發改委。

分析指，這種架構難以擺平省市區之間的矛盾，或破除部門之間的樊籬，例如遇上跨境金融的問題，人民銀行要堅守國家的外匯管制法規、公安部則要考慮管控跨境洗錢，各有各的專業考慮，沒有人「一錘定音」自然難以拆牆鬆綁，且部門之間大家「咁高咁大」，主事的發改委自然難以協調、攻堅一些行政難題關卡。

而本周發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，則由中共中央和國務院印發，這個國家戰略更是由「國家主席習近平親自謀劃、親自部署、親自推動」，即由國家「最高話事人」親自督師，更列明遇上重大問題時可以「及時向黨中央、國務院匯報」，與發改委官僚主理的舊版規劃比較，層級、權力絕不可同日而語，分析指，將來能更易協調多個部委的利益。