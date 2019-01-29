【2019加價潮】將軍澳彩明苑管理費增9.8%　法團主席：其實唔算多

政府早前通過，將最低工資上調至37.5元，並將於5月1日生效。當時已有保安商會預計，隨着最低工資增加3元，屋苑管理費亦將增加。而除了私人屋苑，居屋也不例外。近日有將軍澳彩明苑的居民在網上貼出通告，指屋苑在下一財政年度將整體管理費增加9.8%。部分人認為加幅十分誇張，形容「通脹同人工都冇加咁高」，擔心是個別屋苑問題，但事實又是否如此？

彩明苑內貼出了通告，管理委員會建議由本年4月1日起，將整個屋苑的管理費增加9.8%。(西貢區區議員何民傑提供)

新一年開始不久，車費、餐飲等都已開始加價，百物騰貴之下，市民生活壓力亦是大增。日前有居民表示，彩明苑內貼出了通告，管理委員會建議由本年4月1日起，將全苑管理費整體增加9.8%。從通告上可見，屋苑內1、2、5、6室大單位的費用建議增加81元，新金額為908元；3、4、7、8室小單位則建議增加63元，新收費為710元。在「乜都加」的環境下，這項建議也引來不少反對意見，認為是「搶錢」，但亦有人指出問題：屋苑有幾多年未加過管理費？

彩明苑在2001年入伙，區議員指，今次管理費要增加9.8%，全因最低工資上調。(Baycrest / Wikipedia)

西貢區區議員兼彩明苑業主立案法團主席何民傑解釋，彩明苑在2001年入伙，當時大單位管理費收費為733元，小單位則為576元，當時因有盈餘，曾先後兩次下調收費(見下圖)。而因應最低工資生效，屋苑在2012年才調高收費到接近最初的水平(大單位734元，小單位574元)，隨後在2014及2017年亦有分別增加。何表示，今次管理費要增加9.8%，全因最低工資上調，保安等職員的工資有所提升而致，「其實合約都有寫明，管理費係要隨住最低工資上升而增加，以我所知，除咗人工，管理費本身仲包括『經理人酬金』同埋『中央行政費』，而呢兩個數間公司已經有10年冇加過！」

圖中顯示了近十多年內彩明苑管理費的收費水平。(西貢區區議員何民傑提供)

他又指，相比同區居屋管理費的同期加幅，9.8%已是十分合理，「藍田康華苑會加18%、坑口裕明苑加12.8%，其實彩明苑已經唔算多。」何認為，最低工資的政策令管理公司和小業主左右為難，希望政府調整時也要為漣漪效應作出評估。他又提出，在人手短缺的情況下，管理公司或可研究各種以機械取代人手的方法，以便有效控制管理費水平。