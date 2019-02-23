【土地大辯論】湯家驊：政府將盡力完成高球場研究　需尊重民意

政府決定局部收回32公頃粉嶺高爾夫球場，行政會議成員湯家驊今日（23日）稱，現時政府會盡可能在3年過渡期內完成建屋研究，身為行會成員的他「當然要尊重政府的決定」。

行政會議成員湯家驊稱，現時政府會盡可能在3年過渡期內完成建屋研究，身為行會成員的他「當然要尊重政府的決定」。（彭毅詩攝）

擁球高球會會籍、曾對政府決定表示可惜的湯家驊今日出席活動後，指現時要考慮是否能落實方案：「好像Brexit（脫歐）般，你想做一件事當然好，亦有決定需要尊重民意，但最終細節是否能做到？這是另一問題。」

他指要研究多方面問題，包括交通、東江水水管、古樹等，笑言希望3年過渡期內完成所有研究，政府亦會盡力做。被問及是否支持政府轉軚，他稱尊重政府決定：「政府作了決定，我當然要尊重政府的決定，尤其我是行會成員，無論我心裡點講都好，我都不可以公開反對。」

另外，湯家驊早前帶領民主思路成員與前特首董建華見面，代表民主思路落區的社會幹事亦有出席。湯家驊稱，會面源於較早時與董建華吃過午飯，董建華席間說時間太短，不夠時間傾談，提議再多見一次。湯家驊指，董建華主要想認識較年輕的成員，了解他們的工作和興趣，對區議會等選舉沒意見，雙方亦談及中美關係和民主思路周一才公布的「一國兩制」指數。被問及民主思路參與區議會選舉的人選，湯家驊指仍未決定，估計最快5、6月展開遴選機制。