林鄭周三訪泰國後赴北京　聶德權、陳國基隨行出席人大會議開幕式

政府今日（24日）宣布，特首林鄭月娥將於周三（27日）出訪泰國，與當地政府高層官員會面，商務及經濟發展局局長邱騰華將會隨行。而本周四（28日）林鄭會轉飛北京，由政制及內地事務局局長聶德權及行政長官辦公室主任陳國基陪同，出席第13屆全國人民代表大會第二次會議開幕式等活動。 在林鄭月娥離港期間，將由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

林鄭之後會轉飛北京，出席本周五（1日）舉行的粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議，並列席下周二（5日）舉行的第13屆全國人民代表大會第二次會議的開幕式。（資料圖片／林若勤攝）

林鄭月娥將於本周三前赴泰國曼谷，主持翌日（28日）舉行的香港駐曼谷經濟貿易辦事處開幕禮。在曼谷期間，林鄭月娥亦會與泰國政府高層官員會面，並會出席香港貿易發展局和泰國商務部合辦的商貿研討會，以及主持香港藝團進念‧二十面體和曼谷藝術文化中心合作的活動開幕禮。商務及經濟發展局局長邱騰華亦將會隨行。

林鄭之後會轉飛北京，出席本周五（1日）舉行的粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議，並列席下周二（5日）舉行的第13屆全國人民代表大會第二次會議的開幕式。期間她亦將出席黃廷方慈善基金向故宮博物院捐款的儀式，拜訪中央部委，以及進行機構參觀和交流活動。

行政長官辦公室主任陳國基將會隨行，而政制及內地事務局局長聶德權將參與部分行程，預計3月7日早上返港。