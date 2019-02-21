最保守的球場收回方案　林鄭魄力尚待煉成

一葉可知秋，政府局部收回粉嶺高爾夫球場的保守方案，再次反映出特首林鄭月娥欠缺魄力——即便是房屋此等重大民生議題，她仍然不敢觸碰既得利益。 任期將近三份一，林鄭能否做到「與民同行」，社會的信心只怕愈來愈小。

在土地供應專責小組提交報告七個星期後，發展局周三（2月20日）公布，將局部收回粉嶺高爾夫球場。不叫人意外，社會上有人形容決定「民粹」，亦有意見批評「與民為敵」。眾聲喧嘩，要如何評價這個收回方案，更須以事論事。

首先，正如「01觀點」曾經指出，土供組的報告書原本已屬保守。貴租蝸居、惡劣劏房，香港的房屋問題以「水深火熱」來形容，絕不為過。而高爾夫球場的地理位置配合新界東北發展，政府理應順應民意，整個收回發展住宅，另撥土地建球場。土供組只建議收回32公頃土地，餘下140公頃從長計議，無疑保守。

土地供應專責小組於2018年12月31日向政府提交報告，建議先收回粉嶺高爾夫球場32公頃作發展用。（資料圖片）

小拖延 大放生

諷刺的是，面對土供組的保守建議，特首林鄭月娥仍然舉棋不定。在去年的土地大辯論中，林鄭多次避談粉嶺高爾夫球場的命運，卻主動提出明日大嶼方案，可見林鄭只是託辭要等待土供組報告，實際上是猶豫不決，未敢挑戰高球場的既得利益者。

更甚者，上個月一次行政會議前，林鄭明言不宜對土供組的建議「照單全收」，既令外界擔心黃遠輝會成為「周永新2.0」，亦令社會相信林鄭有意放生高爾夫球場，逆民意而行。不但黃遠輝指出，政府除非有強烈理由，否則應該接納意見、收回球場；小組成員王坤甚至表明，特首若然不收回球場32公頃土地，他會辭職明志。

加上政府在長者綜援、公營醫療等連番碰釘拖累民望，林鄭月娥若然完全不收回球場，不只會令土供組的諮詢工作淪為笑話，她個人更要付上沉重的政治代價。由此可見，嚴格來說，收回部分球場，根本是林鄭月娥不能避免的決定。

實際上，林鄭月娥可以在明年八月球場契約期滿後，即時收回球場作發展；就算140公頃要從長計議，她都可以批出短期契約，同時間展開規劃工作。但是，林鄭沒有這樣做，反而選擇了最保守的方案：拖至2023年才收回32公頃球場，並放生餘下140公頃土地，續約至2027年。

發展局局長黃偉綸表示，預計粉嶺高球場32公頃土地到2024年才可建屋。（李澤彤攝）

親商界 勢力大

為甚麼林鄭會如此決定？嘗試站在她的角度看，立法會的親商界政黨，包括經民聯、自由黨和新民黨，均反對收回球場；民建聯怯於民意而不敢反對，亦從來沒有表態支持。再看行政會議，向來是重要智囊的陳智思、湯家驊等要求保留球場，怎也不願改建公營房屋。環繞林鄭的商界聲音、中產勢力，相信在這段日子中，給予了她相當大的壓力。

然而，正如林鄭月娥去年五月在立法會言之鑿鑿表示，她的施政沒有「既得利益」四字，而只有「公共利益」。作為香港特區之首，林鄭必須以社會整體利益為重，以改善民生為念。即使商界的壓力再大，她都有責任要抵住，作出應該做的決定。過程中，她縱或會被抹黑為「民粹」，包括自由黨已經率先如此批評；但林鄭亦應明白，政策若能以民生為重，贏得社會廣泛的掌聲，實在不必懼怕既得利益。

特首林鄭月娥2月20日出席立法會答問大會，被自由黨議員邵家輝問及是否施政民粹。（張浩維攝）

事例眾 性質同

若說林鄭怯懦，絕非以高爾夫球場單一事例而論。舉例說，取消強積金對沖機制是一眾打工仔多年來的心願，林鄭原本亦聲言會企硬推行，後來竟然一再加碼補貼至多達300億，並延長過渡期至25年。名副其實，是以公帑為商家付帳，而且不少中年打工仔在退休之前，亦未必能夠受惠。

再舉一例，產假和侍產假可謂基本人權，讓父母稍事休息，並與新生孩子享天倫之樂。社會多年來爭取最少七天侍產假，羅致光出任勞福局局長之前，更曾提議兩星期。但在去年，面對「一日都不應該有」的張宇仁、「新手爸爸去吃喝玩樂」的黃定光等，林鄭政府最終決定侍產假五天。至於產假由十星期再加四星期，額外薪金亦由公帑補貼，以免開罪商界。

取消對沖機制及延長產假，只是兩個例子。礙於資方等既得利益者，政府甚至沒有推動標準工時、增加勞工假期、全民退保等重要的民生政策。凡此種種，反映出的是特首林鄭月娥欠缺魄力，坐看社會深層次矛盾，而不敢捲起衣袖根治。

《香港01》及不少市民主張收回粉嶺高爾夫球場、廣建公營房屋、實施租金管制等，絕非因為「民粹」。不相信民主制度、自視人民唯一真正代表的，才是民粹；認知不同階級利益，不惜開罪部分既得利益者，以尋求社會最大福祉的，是為政、為民應做之事。就此，林鄭月娥必須藉收回球場一事自我詰問，在餘下三年半任期，她是否拿得出決心與民同行，追求成為一名真正的政治家。