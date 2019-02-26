盤點港九新界10大最差公廁　深水埗排第二　邊區最多污糟公廁？

財政預算案即將公佈，有消息指港府將預留逾5億元翻新全港逾200個公廁，或令本港公廁環境惡劣情況有所改善。 出門在外，市民對本港「污糟公廁」都會深有體會，然而哪一區公廁才是最污糟呢？民建聯今日（26日）就公布全港「十大最差公廁」。該黨透過十八區支部義工親身巡查及評審的方式，在67個食環署轄下公廁中，選出環境最惡劣的男女公廁各十個。其中除深水埗2個公廁的男女廁榜上有名外，荃灣亦有分別3個女廁及2個男廁被評為十大最差，成為18區中最多「污糟公廁」的地區。

民建聯深水埗區議員劉佩玉表示，巡查發現公廁最備受批評的部分，是地板及坐廁等設施衛生欠佳或廁所內瀰漫臭味。（莊恭南攝）

民建聯今年1月至2月初發動該黨18區支部的義工，展開「最差公廁大搜查」行動，在食環署管理的公廁中，抽樣巡查67個，就光線、坐廁、地板、洗手盤、通風氣味、廁紙和洗手液供應等17個項目評分，選出最差男女公廁各十個。

其中有七個地點的男女公廁同時上榜，被評為最差，分別是香港仔海濱公園、荃灣德華公園、荃灣香車街、跑馬地成和道、東涌達東路、深水埗欽州街和深水埗北河街。

此外，荃灣柴灣角街、將軍澳公共交匯處、黃大仙衙前圍村三個公廁的女廁；以及觀塘鯉魚門（嶺南新村）、元朗康景街、西環士美非路市政大廈2樓熟食中心三個公廁的男廁，亦分別入選十大最差男女公廁。

男廁一般較女廁更惡劣

民建聯深水埗區議員劉佩玉表示，巡查發現公廁最備受批評的部分，是地板及坐廁等設施衛生欠佳或廁所內瀰漫臭味；此外，設施損壞後沒有及時維修，以及廁紙、洗手液等消耗品沒有及時補充，亦是常見問題。她又指，男廁的狀況一般較女廁更惡劣，而自己因公廁環境差，亦儘量少用公廁。

《香港01》記者，實地考察荃灣香車街公廁，以及荃灣柴灣角街公廁的衞生情況，發現柴灣角街公廁確實有設施損壞，張貼了「已報維修」的紙條，廁板亦有污漬；荃灣香車街男公廁的情況更惡劣，除了地面濕滑之外，由於三個廁格中，有兩個廁格的沖水設施已損毀，所以有一大水桶放於廁內，讓人清潔，而其中一格踎廁內清晰可見仍然留有「一堆糞便」，試想想一旦人有三急，推門入內見到「此情此景」，如何是好？

↓↓↓部份「最差公廁」實況↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

民建聯立法會議員鄭泳舜亦表示，早前有經常使用公廁進行個人清潔的劏房戶向他反映，深水埗有公廁長期維修，他到場查看後則發現有關公廁已經被圍封，但卻沒有貼出任何告示解釋何時會進行維修工程或何時會恢復使用，他質疑公廁雖由食環署管理，但維修則由建築署負責，兩者經常缺乏協調，導致損壞的設施未能及時修復。

鄭泳舜又建議，引入「人流監控系統」，收集公廁使用量數據，以便及時改善較多人流使用的公廁設施，又促請在公廁全面更換自動感應式水喉及沖廁等商場等公共場所早已普及的基本裝置。

民建聯立法會議員鄭泳舜建議引入「人流監控系統」，收集公廁使用量數據，以便及時改善較多人流使用的公廁設施。（莊恭南攝）

十大最差公廁 (排名不分先後)

男廁

香港仔海濱公園公廁

荃灣德華公園公廁

荃灣香車街公廁

跑馬地成和道公廁

東涌達東路公廁

深水埗欽州街公廁

北河街街市公廁

觀塘鯉魚門(嶺南新村)公廁

元朗康景街公廁

西環士美非路市政大廈2樓熟食中心公廁

女廁

香港仔海濱公園公廁

荃灣德華公園公廁

荃灣香車街公廁

跑馬地成和道公廁

東涌達東路公廁

深水埗欽州街公廁

北河街街市公廁

荃灣柴灣角街公廁

將軍澳公共交匯處公廁

黃大仙衙前圍村公廁