【財政預算案】財爺結語部分延續CY風格　提智障媽媽「玩感性」？

新一份預算案今(27日) 出爐，財爺陳茂波在結語部分，特別提到一名有智障小孩的媽媽，希望他在預算案中提供更多殘疾人士院舍；又提到一名基層兒童的媽媽，希望他向有需要學生發放2000元開學津貼，並自言被深深觸動，似乎大玩感性，以示自己走入社區。

前財爺曾俊華，每年都為當年時局揀選一首歌曲勉勵港人。

事實上，每年預算案的結語部分往往是歷屆財爺的「發揮」空間，最經典的莫過於前財爺曾俊華，每年都為當年時局揀選一首歌曲勉勵港人，其中2016年時值「旺角騷亂」，曾俊華在其後公布的預算案中，便引用了粵語流行曲《憑著愛》的歌詞，回應社會狀況。

回數2002年本港經濟低迷之時，時任財爺梁錦松亦在其財政預算案演詞中，引用七十年代電視劇《獅子山下》的歌詞：「放開彼此心中矛盾，理想一起去追。我哋大家用艱辛努力寫下那，不朽香江名句。」成為一時熱話。

不過，現任財爺似乎無意跟從前任風格，反而提及智障小孩、基層兒童的媽媽，以及公營醫療人員，似乎想告訴市民，自己願意走入民間聆聽意見，做法與其「前老闆」、前特首梁振英相似。

事實上，梁振英自上任後，「5歲小孩」的個案便伴隨他的身影，每逢提及土地問題，「5歲小孩」便會出現，例如在2014年的施政報告，他指「我經常想，如果今天幼稚園的小朋友問：『特首，我第時大個住邊度呀？』我如何回答？」。至2015年施政報告，「5歲小孩」又出現，問梁振英「我長大後住哪裏？香港還有沒有足夠土地？」，而梁振英則以土地政策建議回應「5歲小孩」的問題。

今次是陳茂波於本屆政府內第二份預算案，去年的首份預算案結語部分並無歌詞，亦無市民個案，今次加入2名媽媽「角色」，亦算是結尾的一大亮點。