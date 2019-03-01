【三隧分流】林鄭、北京「夾」西隧上轎　陳帆寧撞車亦不跳車？

運輸及房屋局局長陳帆今日（1日）召開記者會宣布重推三隧分流方案，計劃於3月27日立法會會議上提出無約束力議案，第二度闖關。 陳帆再接再厲，儘管面對被否決的危機，仍要提出議案，有政界中人直言，是因為整件事的層次極高，特首林鄭月娥為了成事，成功游說北京出面，將西隧股東中信「夾」上轎，答允接受目前方案的條件，如果陳帆此時棄兵曳甲，如何向「上面」交代？所以，陳帆已無退路，寧願冒「撞車」風險死推方案，亦不敢「跳車」自動投降。 另一方面，政界人士分析議案仍未判死刑，只要有部分立場不強烈的泛民議員離席，無約束力議案便有機會通過，隨後的程序更會是「柳暗花明又一村」。

運房局局長陳帆今日（3月1日）中午舉行記者會，交代三隧分流隧道費調整方案。（羅君豪攝）

政府公布三隧分流的調整方案，維持原定收費水平，東隧和紅隧分別加至40元，西隧收費降至50元，但新增兩項新措施，包括將額外多收的九億多隧道費用來回饋市民，成立「智慧交通基金」；亦承諾於2023年收回西隧時，完成檢討三隧收費，以及研究引入「擠塞徵費」理念。從政治角度看，整個方案未有改動，建制派亦沒有太大的下台階，令人懷疑通過的可能性。

陳帆明知時「撞車」，也要重推方案，其實是因為無路可退。當日林鄭認定紅隧長年擠塞造成民生之苦，三隧分流是根治之路，於是孤注一擲，向北京求援，成功游說西隧股東之一中國中信高層，承諾2023年歸屬政府前不加價，終於促成了今日版本的方案，豈料撞上今年是區議會換屆選舉年，建制派政黨不願賣帳，早前只能暫時煞停約束力議案。然而，事件中北京出過力，如果陳帆就此中途而棄，林鄭如何交代？所以用內地的說法，現在只能「死啃」到底，重推方案，寧願「撞車」也不敢「跳車」。

話雖如此，三隧分流方案未必沒有一線生機。，政界中人分析，現時支持方案的黨派包括自由黨、經民聯（除直選議員梁美芬）、建制派G6、實政圓桌田北辰、工黨張超雄等，已有接近20票。而政府議案只需要在席議員以過半數贊成，如果有部分意見不大的泛民議員離席，議案或有機會「低空飛過」獲得通過，故此據聞政府積極遊說該些議案屆時離席，令議案通過機會「柳暗花明又一村」。

據程序，倘議案真獲通過，政府會向立法會大會提出附屬法例，修改附表，調高紅隧及東隧隧道費，附屬法例屬「先訂立、後審議（negative vetting）」，即除非議員提出修正案「廢法」，否則會自動獲通過，毋須投票。而議員提出的修正案，需要分組點票，即直選及功能組別在席議員過半數贊成，故政府只需要尋求功能組別在席一半議員反對，便可成功抵住「廢法」。

若政府決議案獲通過，屆時政府向立法會財務委員會尋求撥款補貼西隧，議員自然難以反對，因一旦反對，將會導致三條過海隧道一同加價，帶來的只會有反效果，故議員只能「含淚贊成」。至於政府的如意算盤能否奏效，就要視乎無約束力議員能否獲通過了。