【大灣區】「港人港稅」限高端人才　鍾國斌憂分化：留港變低端？

特首林鄭月娥在粵港澳大灣區建設領導小組第二次會議後表示，大灣區建設領導小組同意落實八項有利於港人的措施，其中包括港人港稅、出入境便利化等。惟港澳人士進行稅務補貼，只限於「高端人才」。 自由黨 紡織及製衣界議員鍾國斌表示，歡迎有關措施，認為「港人港稅」是港人到內地發展的「必要條件」，但他指，措施不應只限「高端人才」，否則會造成分化。他又指，全面實施港人港稅可為港人提供多一個機會，到內地發展，而兩地人才應該有互動，如有妥善政策配合，不會造成對人才的惡性爭奪。

大灣區推出新措施，港人到當地工作只需交相當於香港稅率的稅項，內地與香港稅款差距，會由當地政府承擔，退回稅項差額可免徵個人所得稅。惟有關措施現時只限於高端人才。（資料圖片）

按內地規定，在當地工作每年超過183天，須按內地的稅率繳交當地稅，林鄭今日則表示，有關標準會放寬，若港人於內地停留不足24小時，將不計算一天的日數；此外，港人到當地工作只需交相當於香港稅率的稅項，內地與香港稅款差距，會由當地政府承擔，退回稅項差額可免徵個人所得稅。惟有關措施現時只限於高端人才。

自由黨鍾國斌表示，推出「港人港稅」固然是好事，亦是自由黨一直以來爭取的措施，因「港人港稅」是港人到內地發展的「必要條件」，可以供多一個選擇予港人到內地發展。但他認為，局限於「高端人才」必須清晰定義，例如是哪些行業，具有什麼專業資格？他又擔心如政策只讓某些領域的人才受惠，會造成分化，「咁以後係咪留係香港嗰啲就係低端？」

他指，如真正要給港人更多發展機會，應該不分行業都能享有港人港稅。被問及該政策使本港勞動力和人才被掏空，他表示，香港在地理上有局限，某些領域的人才留在香港未必能夠發揮，政府應為其擴寬發展空間，至於香港在醫護、清潔等方面人手短缺，他就認為香港亦可為內地人提供優惠，開放內地人來港工作，認為兩地人才應該互動，如有妥善政策配合，不會造成對人才的惡性爭奪。

另外，林鄭今日亦公佈，港珠澳大橋將放寬香港的中港牌車輛即日回程，鍾國斌就認為可提高大橋車流量，便利在粵西工作和經商人士，有一定好處，但指該措施未針對性吸引貨運車輛使用，未能將大橋的經濟效益充分發揮。

正率團訪問北京的工聯會會長吳秋北就引述韓正表示，中央一直重視作為特殊群體的港澳同胞，理解港人關注明年起在內地工作超過183日，需繳內地稅的問題，指稅務上，中央會妥善安排，很快有好消息，著港人靜候佳音。

教資會主席唐家成則表示歡迎「港人港稅」，指措施可支持香港教育界進一步發展，有效減輕香港教研人員在大灣區的稅務負擔，亦對兩地教育科研長遠合作有幫助。