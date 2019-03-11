【政壇諸事町】林超英娶新抱　次子林丰迎娶童年版鍾嘉欣......

提起天文台前台長林超英，頭上總會盤旋颱風、氣氛暖化等嚴肅的議題，但今次是難得的開心事，事關他的次子林丰將要迎娶TVB財經主播伍楚瑩(Bonnie)！原來童星出身的伍楚瑩，曾在電視劇《溏心風暴之家好月圓》中，扮演年輕版的鍾嘉欣，無獨有偶，劇中的鍾嘉欣最終與林峯有情人終成眷屬，而這位年輕版「鍾嘉欣」亦將於下周六（16日）與林丰結成夫妻！

伍楚瑩（左）亦將與林超英的次子林丰（右）拉埋天窗！（網上圖片）

有著甜美外貌的無綫新聞財經節目主持伍楚瑩，一直為網民熱話。曾擔任童星的她，最為人知的作品便是於電視劇《溏心風暴之家好月圓》中，飾演年輕版的于素秋（鍾嘉欣飾）。劇中的鍾嘉欣最終情定林峯，極為巧合地，「年輕版鍾嘉欣」伍楚瑩亦將與林超英的次子林丰拉埋天窗!

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今年40歲的林丰來頭亦不少，年少時先後於英國南安普頓大學，及薩塞克斯大學留學修讀作曲，作品曾於香港、英國、上海等地公演，現為香港管弦樂團藝術策劃總監。二人將於下周六（16日）舉行婚禮，有消息人士指Bonnie不會邀請太多新聞部的同事出席，不過伍楚瑩今日亦有回公司派喜餅。