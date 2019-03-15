【兩會】李克強稱港澳台可參照《外商投資法》 有效制度將沿用

全國人大代表今日（15日）閉幕後，國務院總理李克強出席記者會，回答中外記者提問。有香港記者提問時提及《外商投資法》沒有涉及港澳台投資，李克強表示港澳台投資可以參照《外商投資法》，而長期以來行之有效的一些制度、安排和實際做法將繼續沿用。

香港鳳凰衞視記者提問。

記者會歷時兩個多小時，只有一名香港記者有發問的機會，鳳凰衛視記者表示，關注《外商投資法》沒有提及港澳台投資，港澳台各界可能不理解《外商投資法》，又指李克強在記者會上表述對外開放時沒有提及港澳台，問李克強中央看待港澳台的投資地位是否有調整。

李克強回應指，香港和澳門是中國的特別行政區，海峽兩岸同屬一個中國，北京歷來高度重視港澳措施，又稱港澳境外到內地的投資佔中國利用境外投資的70%，反問「能不重視嗎」，他強調，北京會進一步發揮港澳作為單獨關稅區和自由港的作用。

李克強強調，港澳台投資可以參照剛剛通過的《外商投資法》，而長期以來行之有效的一些制度安排和實際做法還要繼續沿用，「不是不會受到影響，應該是有利於吸引港澳台的投資。」他亦表示國務院在制定有關法規中，會認真聽取港澳台的關注和意見，切實保護他們的合法權益，也歡迎更多港澳台境外投資。