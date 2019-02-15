倒自己米？劉鳴煒：生涯無得規劃　透過測試鋪廿年路唔make sense

近年政府及社會，以致教育界氣氛均認為，要為青年做好生涯規劃，才能有較好出路、發展，然而身兼青年發展委員會副主席、華人置業主席的劉鳴煒今日（15日）下午到將軍澳香島中學，出席講座與學生討論青年工作及生涯規劃的問題時就「倒自己米」。 劉鳴煒直言「生涯係無得規劃」，「如果世界咁簡單，透過做測試就可以鋪未來呢廿年嘅路，咁嘅話其實唔make sense。」，又指中學在處理生涯規劃上「無人手、無軟件、無資訊平台」，令中學生對未來感到迷茫；建議青少年應不斷接觸新體驗、新事物裝備自己。

劉鳴煒與其智庫團隊今（15日）首次展出自家制作的「生涯規劃」遊戲。（林若勤攝）

中學處理生涯規劃上無人手、無軟件、無資訊平台，令大多中學生都對未來感到迷茫。 劉鳴煒

身兼青年發展委員會副主席、華人置業主席的劉鳴煒今（15日）下午到將軍澳香島中學，出席以「青年工作邊離地？」為主題的講座，再次與學生討論青年工作及生涯規劃的問題；除此之外，劉鳴煒於現場亦與同學大玩自家智庫制作的「生涯規劃」遊戲，反應不俗。

老一輩最不了解青年人 中學生涯規劃令學生迷茫​

劉鳴煒在發言時提到，現時最不了解青年人是老一輩，「佢哋經常問我就係：『嗰啲青年人』、『嗰班青年人』，」他稱難以用單一標準量度每一個青年人，歲數不同、加上背景不同，差異已相當之大。

又提及中學在處理生涯規劃上「無人手、無軟件、無資訊平台」，令大多中學生都對未來感到迷茫。但他強調，其實每一個青年人都有發揮的潛力，只要有空間發揮，能做到的事已相當不同。

「唔係想倒自己米，但如果世界咁簡單，透過做測試就可以鋪未來呢廿年嘅路，咁嘅話其實唔make sense。」 劉鳴煒

劉鳴煒在論壇上直言：「生涯係無得規劃」。（林若勤攝） 劉鳴煒：生涯係無得規劃 生涯規劃一直是政府在處理青年工作的主旋律，教育局前局長吳克儉更曾稱，大專生自殺源於未做好生涯規劃。然而，劉鳴煒卻在論壇上直言「生涯係無得規劃」：「唔係想倒自己米，但如果世界咁簡單，透過做測試就可以鋪未來呢廿年嘅路，咁嘅話其實唔make sense。」

政府談防止學童自殺 但其實應防壓力增加

他指，青年人需要紓緩壓力，而即使政府曾有談及如何防止學童自殺，但他指其實防止壓力增加才是最重要的一環；要根治問題，他指政府應退後多幾步，了解學生平常面對的學習及生活壓力開始。

防止自殺已經係最後一步，去到爆煲前最後一步已經too late 劉鳴煒

他又提到，「你問我中四時，知唔知自己會坐喺度做青年工作，同你哋（學生）傾計、或中四會唔會知日後係做金融，唔知。」

他稱雖然生涯難以規劃，但可以預備及裝備好自己。即使過去曾經建議青年「少啲去日本」以「儲錢買樓」，他今天卻指最好的裝備就是不斷接觸新體驗、新事物。

識到唔同嘅知識、唔同嘅人，對個人成長同視野都好過攞高分。 劉鳴煒

劉鳴煒與學生大玩由智庫設計的生涯規劃遊戲。(李家偉攝)

事實上，劉鳴煒及其智庫團隊，早前制造一款遊戲，將生涯規劃的問卷問題融入在遊戲當中，冀青少年可以透過六種不同的小遊戲，包括製作漢堡、小李飛刀等，讓玩家得悉自己的職業路向。劉鳴煒出席講座時，首次與學生試玩，反應頗為熱烈。