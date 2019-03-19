【明日大嶼】黃偉綸下午開記者會　林鄭：需盡快爭取5億研究經費

行政長官林鄭月娥今日（19日）出席行政會議前表示，發展局局長黃偉綸下午三時半會舉行記者會，解釋《明日大嶼》填海計劃，主要會回應及釐清，「明日大嶼」是「倒錢落海」及浪費，以及政府不能負擔填海及基建等問題。 林鄭月娥又指，需要盡快爭取近5億元的研究經費，以展開詳細的可行性研究。

林鄭指，需盡快爭取近5億元的明日大嶼研究經費。（梁鵬威攝）

政府在去年《施政報告》公布「明日大嶼」計劃，提出填海1,700公頃，林鄭表示，要執行《明日大嶼》需要長詳細的可行研究，所以需要盡快爭取近5億多元的研究經費，她希望愈早通過愈好，呼籲立法會議員支持。

至於下午的記者會，出席的有黃偉綸，發展局常任秘書長（工務）林世雄、土木工程拓展署署長劉俊傑和規劃署副署長（全港）鍾文傑。

林鄭透露，記者會主要分析計劃公布後出現「倒錢落海」的說法，她指財政司司長已表明政府可以負擔經費，而且項目可帶來相當回報，「只看數字都有好好的回報。」

她表示，填海及基建雖涉及公帑，但指財政司司長陳茂波已表明，政府能夠負擔「明日大嶼」的成本，又指「明日大嶼」有相當大的回報，包括房屋供應及商業用地等。

林鄭重申，在維港以外地區填海，是經過土地供應專責小組廣泛的公眾參與，是受到市民支持的土地供應的方法，亦與過去政府做的研究結果吻合，故會將各個土地供應選項落實執行。

