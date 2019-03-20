【李兆基退休】四叔背後的男人　這位恒地重臣憑啥成千億富豪心腹

每個千億富豪背後都有一個「男人」，即得力助手、心腹戰友。眾所周知，首富李嘉誠有和黃大班霍建寧，而談到「四叔」李兆基，就不是不提恒地重臣林高演。 恒地副主席林高演比兩位李家公子更早進入這個地產王國，且一直甚得器重，多年來跟隨四叔南征北戰，立下不少汗馬功勞。今日四叔考慮退休，他與林高演的事迹再次成為話題，這位港大物理系畢業生究竟憑甚麼一步步成為千億富豪的親信愛將？

李兆基於2007年捐贈五億港元予香港大學，港大將百周年校園之會議中心及研習坊分別命名為：「李兆基會議中心」及「林高演學堂」。林高演(左一)、時任港大校長徐立之(左二)、李兆基(右二)及時任副校長李焯芬(右一)出席捐贈典禮。(香港大學網頁)

姐姐林小芬與李兆基份屬好友

67歲的林高演是港大物理系畢業，據他的同系同學陳永陸透露，兩人1973年畢業後同入滙豐見習，林高演其後在滙豐升任分行經理，80年代離開滙豐。林高演早在學生時代已和四叔有私交，事關他的姐姐林小芬與李兆基份屬好友。1982年他獲四叔力邀加入恒地，比兩位李家公子更早加入這個地產王國，且一做便是37個年頭，可謂將大半生都給了恒地。

更令津津樂道的是，作為「老闆」的李兆基多次公開讚揚這位「僱員」，將林高演視為戰友，甚至用到「共同進退、心靈相通」來形容他們的交情。四叔曾說：「當我有麻煩和壓力時，他（林高演）更為我解決疑難，化解風險，現在我才可以經常安心安樂度假。」對林的信任不言而喻。

四叔捐5億設學堂 以愛將命名

由梁鳳儀執筆的《李兆基博士傳記 》中提到，「眾所周知，李兆基最信任、最器重的同事，就是身為集團副主席的林高演。」恒地最新年報顯示，林高演2017年總年薪3109萬元，酬金冠絕恒地董事局。

除了高薪厚職外，四叔於2005年捐贈五億元捐款給林高演的母校香港大學，在校園設立李兆基會議中心，並依四叔的意思內設一學堂，以「林高演堂」為名，以表揚左右手，可見林高演在李兆基心目中的地位。

+ 3 + 2

沙士時為同事供應湯水

李兆基對林高演的器重，因多年來林高演為恒地立過不少汗馬功勞，較為人所知的是他在2000年處理家樂福退租賠償一事。

當年家樂福不敵百佳及惠康的惡性競爭，宣布撤出香港，要求恒地提前解除數間超市的租約。原本恆地考慮接收4000萬元賠償金額，林高演分析後認為恒地應最少可獲一億五千萬元賠償額。林親自出面討價還價後，成功在半日內令對方答應要求，令恒地上下佩服得五體投地。

地產界內不少人都知，恒地有個傳統，就是「有湯水飲」。林高演對外判斷敏銳、善抓戰機，對內的管治風格亦饒富人情味，在沙士期間林每星期督促寫字樓供應額外各式湯水，如茅根竹蔗湯，西洋菜鴨腎湯，板藍根湯等，還會在內聯網上將最新資訊最新藥方告知恒地同事，公司上下事無巨細都打理周到。