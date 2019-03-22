何君堯撐改革單程證　接受楊岳橋邀請：大家並肩一齊去做

立法會昨天（21日）否決由新民主同盟范國威提出的「改革移民及入境政策」議案，建制派不意外地投反對票或缺席，惟建制派立法會議員何君堯今日（22日）在香港電台《千禧年代》上表示，他認同視乎實際需要爭取單程證配額的操作權，甚至加插評分制，安排單程證人士來港的先後程序，他只不認同將香港變差歸咎於單程證，激化矛盾。 面對建制派罕有地同聲同氣，公民黨議員楊岳橋順勢邀請他帶領改革單程證，何君堯回應：「大家並肩一齊去做，一個人做就做不完，如果大家一齊去做，我相信會有成績。」

楊岳橋邀請何君堯帶領改革單程證制度。（資料圖片／梁鵬威攝）

節目主要討論單程證制度，楊岳橋指出，按政府說法，《基本法》22條第4款限制香港不能有單程證審批權，原因是內地移民來港的人數由中央主管部門諮詢香港後再作決定，但他認為，中央可決定人數和考慮審批過程，但同時香港在入境方面不一定要照單全收或沒有審批權力，換言之可實施「雙重審批」。

他又指，現時香港人在外國娶妻，可透過受養人計劃將伴侶帶來香港，而計劃本身設有要求，包括受養人是否家境清白、有否自己養活自己的證明等。他認為， 若外國家屬都要接受此類限制，內地家屬都受一樣限制是公道的做法。

何君堯提出，視乎實際需要，可爭取香港能否擁有單程證的操作權，以增加或減少配額，雖然最終決定權在北京，但他認為配額問題非牢不可固，「自由行政策是中央看到香港社會有需要時，它都會好靈活地處理。」



至於單程證人士，何君堯覺得可以家庭團聚為主調，但來港先後次序可以計分制決定：「讀書讀得叻的，補足香港的高科技，他選讀的學科學分亦多好，我們會否先選擇他們呢？」何君堯覺得可以在此「動一動腦筋」探索，但他反對將香港變差歸咎於單程證，激化矛盾，因為此非事實。

我真正是大灣區人 兩個鐘頭內來回好多地方

眼見建制派罕有地支持改革單程證，楊岳橋反問為何昨天不支持他的修正案，何君堯指沒有對民主派說「Ｎo（不）」，但昨天發言後要趕赴另一會議：「我在體現大灣區，我不只是說話，我亦真正是大灣區人，所以我兩個鐘頭內來回好多地方。」他補充，亦不認同修正案提出全民諮詢單程證配額。

楊岳橋在節目尾段順勢邀請對方，「等你帶領我們一齊改革單程證制度」。何君堯回應指：「不要說帶領，一人計短，二人計長，我相信一定有空間。」何君堯更稱「大家並肩一齊去做，一個人做就做不完，如果大家一齊去做，我相信會有成績。」