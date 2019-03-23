韓國瑜拜訪中聯辦　林卓廷：屬禮節性拜訪　毋需過份解讀

台灣高雄市長韓國瑜昨日（22日）到訪香港時，在未有事先公布的情況下到訪中聯辦，並與中聯辦主任王志民會面，惹來輿論熱議。立法會議員朱凱廸、區諾軒、梁耀忠及香港眾志聯署批評韓國瑜到訪中聯辦並不合適，前立法會議員羅冠聰撰文形容是「死亡之吻」。 民主黨立法會議員林卓廷在接受《香港01》查詢時，認為韓國瑜與王志民會面屬禮節性拜訪，這些會晤未必反映與對方有緊密的政治聯繫或認同對方的政治主張，「不需要過份解讀」。

高雄市市長韓國瑜昨日到訪香港期間，在未有事先公佈的情況下，與中聯辦主任王志民會面。（中聯辦網頁）

林卓廷續指，有時官員外訪也會拜訪當地不同的機關部門同人，與今次韓國瑜與王志民見面性質類同，「不覺得他來香港是為了見中聯辦」。林表示，「客觀來看，他們帶了很多農產品來，推銷農產品，這是事實，至於他有沒有其他的考慮，就要看他自己了」。

他又舉例說，「我們去台灣，有時會見獨派的立委，立委有那麼多人坐在一起，有國民黨、民進黨、有些智庫是獨派的，有甚麼出奇？不代表我認同他。」

最後，林卓廷笑言，「如有機會，希望韓國瑜透過中聯辦留意中央對香港的干預」，又叫他留意香港人對中聯辦的反感。

羅冠聰形容，韓國瑜與王志民的會面是「魔鬼的交易」。（羅冠聰facebook截圖）

朱凱廸、區諾軒、梁耀忠及香港眾志於韓國瑜拜訪中聯辦後，隨即發表聯署聲明，批評韓國瑜此舉並不合適，指高雄與香港的貿易與中聯辦無關，與中聯辦見面明顯與韓國瑜所說的經貿目標不符，亦對香港市民發出錯誤的信息。

前立法會議員羅冠聰亦在facebook文中直指，這是「魔鬼的交易」，稱「韓王會」所折射的政治意涵，可能是中共對韓國瑜的高度重視，是「充滿著『真命天子』的祝福」，儼然宣佈韓國瑜在中共及兩岸關係中的重要特殊地位。不過，他亦認為對台灣的民眾而言，或會引起韓國瑜向中聯辦學師及兩者勾結的憂慮，難以用「拼經濟」等說辭搪塞，令「祝福」變相成為「死亡之吻」。