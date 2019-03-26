【三隧分流】政府撤回方案　民建聯認為合適　經民聯：解說不足

政府今日（26日）宣布決定再次撒回三隧分流無約束力議案，一直反對方案的民建聯主席李慧琼表示，政府的做法合適，經民聯主席盧偉國則指，雖然尊重政府基於政治形勢決定，但政府對於此方案帶來的公共交通工具的得益，對市民的解說不足。

政府撤回三隧分流方案，民建聯認為做法合適。（李奕鳴攝）

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓表示，對於政府未能取得立法會大多數議員支持，而需要撤回三隧分流方案，表示失望，認為方案能善用現時西隧餘下的行車量，及三條過海隧道整體上的行車量。他指，希望政府與西隧經營公司磋商，凍結公共巴士的收費，認為如沒有有關方案，西隧有很大可能會加價，視乎整體收入有否增加而制定加幅。對於有意見指，如西隧保留現時的情況，較富有的人可以支付較昂貴的隧道過海，謝並不支持，認為是容許較富有的人有特權，可以快速過海。

李慧琼認為，政府撤回三隧分流做法合適及有積極的意義，指擔心方案實施之後會否導致三隧全塞，及能夠達致三隧分流的效果。

盧偉國表示，雖然尊重政府基於政治形勢決定，但政府對於此方案帶來的公共交通工具的得益，對市民的解說不足。

民主黨林卓廷表示，政府的「三隧分流」方案，明顯得不到多數市民的支持，批評：「政府對市民和議會的意見充耳不聞，撞了一次板，仍要繼續硬推，直至撼頭埋牆，但不是撼頭埋牆，那道牆就會開道門給她過。」

他指出，今次政府「再次跪低」，又批評運房局局長陳帆在第一次撤回方案時說，「政府撤回議案，是反映政府尊重議會」，但政府後來將方案原封不動再次提交議會，顯示政府沒有從善如流，不是真正尊重議會。