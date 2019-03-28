籲教師勿「笠亂」自殺　何君堯：唔單止累死自己仲累死別人

東華三院天水圍李東海小學教師林麗棠疑因工作壓力，早前在學校墮樓亡。立法會大會今日（28日）辯論由教育界葉建源提出，檢討校本管理推行的議案。建制派立法會議員何君堯發言時稱，現將林老師個案與校本管理制度扯上關係是過早妄下斷言。何更稱教師應該要堅毅，「唔好笠亂自殺」，「我喺度呼籲所有老師，要堅毅，唔好建立依啲消極態度。你唔單止累死自己，仲累死別人」。

何君堯發言時表示，對於葉建源提出的議案有保留，他稱林麗棠墮樓發生至今相距20日，「我哋按照咩基礎就可以話宜家個校本管理完全失敗，甚至要作全面檢討呢？」對於議案建議成立獨立專業教師公會，他形容是在學校入面「整多啲架床疊屋嘅嘢」，認為校本管理已有教師、舊生、家長等代表。

何君堯：不應將制度與林老師自殺拉上關係 籲教師要堅毅

對於民主黨黃碧雲指校董會成員「發緊夢」的言論，何君堯反指黃碧雲才是「發緊夢」，稱對方「應該教書嘅時候唔教書，走嚟呢度廢噏」，何君堯更稱黃碧雲剛發言時指民建聯張國鈞因太忙沒時間看文件的言論是「將自己嘅心比人哋」，「張國鈞可能係超人，人地日里萬機，你就日里兩部手機」。黃碧雲隨即要求何君堯收回言論，稱其抹黑並揣測言論，惟何君堯拒絕，稱對方是「一舊雲」，代主席李慧琼提醒議員應對事不對人，避免作出侮辱性言詞。

其後何君堯強調不應將制度與林老師的自殺拉上關係，他稱教師應要堅毅、不要消極，「唔好笠亂自殺」，發言末段更稱，「我喺度呼籲所有老師，要堅毅，唔好建立依啲消極態度。你唔單止累死自己，仲累死別人」。