特首林鄭月娥須否在任內替燙手山芋般的基本法23條立法，一直眾說紛紜；《香港01》近日接獲權威消息透露，中央視23條為林鄭今屆任期內的首要任務，若有人以為可再拖延，絕不恰當！ 對於有傳國家主席習近平於去年底林鄭上京述職時，默許林鄭毋須急於立法。該消息人士指，習近平確有說過類似的話，但只是在脫稿情況下表達「體諒」之情，若有人以為中央放鬆23條立法的時間表，任由特區政府「自行決定」，完全是誤解。

林鄭月娥去年12月17日向國家主席習近平述職。習近平表示，林鄭體現「志不求易、事不避難」的精神，取得良好成績，中央充分肯定林鄭和特區政府的工作。

政圈一直流傳，特首林鄭月娥曾在農曆新年前後的一次行政會議上，向眾成員稱就23條立法一事，獲得中央給予空間，可自行研判23條立法的合適時機。另有傳聞指，林鄭在去年底赴京述職時，習近平授意毋須急於在本屆任期內完成23條立法。

不過，消息人士對《香港01》澄清，上述傳聞並不準確。習近平在上述場合確有說過類似的話，但並非傳聞中的意思：「當時習近平是脫稿講的，出於體諒港府在推行23條上有難度，是上級表達體諒下級的說話，但不代表林鄭首屆任內毋須為23條立法，這是完全錯誤的理解；倘若有人將此當成『證據』，視為對外傳遞『中央不急於為23條立法』的訊息，更是不恰當。」

消息人士說，按內地工作慣例，領導人接見期間脫稿說的話，都不應對外引述，特首也不例外。

林鄭月娥早前出席活動，沒有回應23條立法的傳聞。（資料圖片/李澤彤攝）

消息人士又指，中央最高層正集中精力處理台灣問題，不想再為香港問題分神，所以希望盡快為糾纏了十多年的23條立法畫上句號：「一段時間以來，為23條立法一定是中央對港議題中的頭等大事。」

林鄭月娥在23條立法問題上一直含糊其詞，未有清晰立場。過去一年多，她每被問及有關問題時，一方面稱正在不斷為《基本法》23條立法創造條件，不會束之高閣，但另一方面又稱，有關條件需要時間培養，不能操之過急。

去年底赴京述職後，林鄭月娥被記者問及有否談論23條立法和國家安全問題，她當時強調內容須保密，按慣例是不能對外透露，僅指對23條立法的立場仍與《施政報告》講法一致。林鄭在去年施政報告中表示，特區政府有憲制責任為《基本法》第 23 條立法，以維護國家安全；政府會審時度勢，謹慎行事，並繼續努力創造有利立法的社會環境。