陳淑莊判刑前帶病唱《深愛著你》 告別之情不言而喻：繼續撐著

公民黨今天（4日）舉行十三周年籌款晚宴，焦點落在下周二（9日）面臨「佔中九子案」判決的該黨立法會議員陳淑莊。她在晚宴上高唱陳百強的名曲《深愛著你》和梅艷芳的《夢伴》，演唱期間更有一度「眼濕濕」，又在台上高呼「繼續撐著！」令在場的民主派同路人深受感動。晚宴共籌得285萬元。

公民黨今晚舉行十三周年籌款晚宴。(張浩維攝)

身兼該黨副主席的陳淑莊今天亦有出席公民黨籌款晚宴，曾擔任舞台劇演員的她更上台表演，為黨籌款。

陳淑莊表示，日前染上感冒，身體仍抱恙，不過今天看到很多朋友出席，感到十分高興，又笑言自己將以「老牛聲」獻唱歌曲，望朋友們不要見怪。

「任一天天過去/任一生飄過去/任一切飄去再沒法追……」陳淑莊先獻唱已故巨星陳百強的名曲《深愛著你》，唱到中段時，陳淑莊一度「眼濕濕」。其後曲風一轉，陳淑莊配上勁舞獻唱梅艷芳的《夢伴》，「今天今天星閃閃/剩下我漆黑中/北風中帶淚悼念……」她又在台上高呼「繼續撐著」！對黨友和好友的不捨之情可謂不言而喻。

黨魁楊岳橋亦大騷歌喉，先帶領新界東團隊合唱《年少無知》，其後又獨唱張國榮的《無心睡眠》，掀起一陣哄動。

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另外，發起眾籌刊登頭版廣告「問候梁振英」的社民連主席吳文遠亦有出席，他稱捐款非常熱烈，今日截止共籌得16萬。

吳稱，周一將會刊登該頭版廣告，至於廣告內容他稱要先「賣關子」，又笑語相信大家都非常關注廣告刊登後，梁振英會否在facebook發帖文評論，他也擔心梁振英會向他發律師信。