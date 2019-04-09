【佔中九子案】陳健民：歷史會判公民抗命無罪　人心才是吾等法庭

佔中9子案今日（9日）宣判，有份籌劃佔領行動、佔中三子之一的中文大學社會學系前副教授陳健民被裁定罪成，等待他的，可能是監禁刑期。陳早前接受《香港01》專訪時早有心理準備。） （無罪，陳早前接受《香港01》專訪時對判決毫不擔憂。）他表示，罪名和監禁，對每個被判決者的身體、精神及社會關係，都是一種懲罰，而自己亦是一個普通人，家庭、經濟來源等各方面，都會受案件影響，希望社會能因此思考為何有人願意冒身陷牢獄風險，追求民主價值。 他又以美國1950年代黑人民權領袖馬丁·路德·金為例，指當時即使同為黑人，其支持者亦只有約5%，惟今天回望當年，大眾會覺得他爭取的權益是很基本的事，「歷史已經判了他無罪。」他感嘆，雨傘運動時，約有一半市民支持，處境已比前人好，「我不關心官方是否有朝一日會為我們平反，人心，才是我們最重要的法庭。」

陳健民感嘆，雨傘運動時，約有一半市民支持，處境已比前人好，「我不關心官方是否有朝一日會為我們平反，因為人心才是我們最重要的法庭。」（盧翊銘攝影）

所謂「監躉」，受到的懲罰並非只是身體上失去自由，同樣亦是社會對其標籤的「污名」，令其家族蒙羞，「家人不開心，被監禁的人也不會開心」，陳健民說。不過，他就指不會介意背上威權加諸於他的「污名」：「我很清楚，我們違法的動機，不是基於個人利益，我們的手段是非暴力，不是為了傷害人，我們犯罪的目的，是為了長遠的社會和諧和法治。」

無悔入獄 冀人民從抗命者犧牲思考民主價值

在陳健明的理想中，法律應是由人民制定，「否則它可以變成壓制人民的工具，健全的法治，除了法律本身，還需有有民主的支撐」。面對牢獄之苦，一早就放下恐懼的陳健民說，「如果坐監是為民主，坐監就坐監囉。如果你知道這件事係無私的，我問心無愧。」

陳健民指，以往的公民抗民者，面對的處境更艱難，支持者更少，如1950年代的馬丁·路德·金，甚至連黑人都未必支持他。（資料圖片）

陳健民是基督徒。在聖經中，耶穌被釘在十字架上，是神救贖人類的計劃。今次陳健民因佔中而被判罪，甚至入獄，亦在這個公民抗命者的計劃之內，「在公民抗命的傳統裡，有時就是要通過坐監，才能讓人民思考，這個像我一樣，有父母、有女兒的普通人，為何願意犧牲家庭和工作，走上一條通往牢獄的路，民主的價值，到底有多大，這是個重要的問題。」

信歷史會作公正裁決 「人心才是最重要的法庭」

南非首位黑人總統、為廢除當地種族隔離的曼德拉1964年同樣因公民抗命而被判監禁，然而1990年他獲釋後，南非反種族隔離運動，已取得很大突破，在數年後甚至取消了種族隔離政策，曼德拉更競逐成為總統。被問到是否也期望有朝一日，佔領運動會得到「平反」時，陳健民說，「我不會理會官方是否平反，因為最重要的是民心，人心才是我們最重要的法庭。」

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陳健民指，以往的公民抗民者，面對的處境更艱難，支持者更少，如1950年代的馬丁·路德·金，甚至連黑人都未必支持他。惟今時今日再回望，「當時被人唾棄的犯罪行為，今天我們會覺得是在爭取很基本的權益。歷史已經判決了他無罪。」

中大民調曾推算，約有120萬人，曾參與雨傘運動。同情和支持運動的人則更多。陳健民笑言，自己的處境已比前人更好，希望一路向前走，贏得更多人的理解和支持。