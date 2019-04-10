吳文遠刊《蘋果》頭版廣告　梁振英：已委託律師舉報涉違法

社民連主席吳文遠透過眾籌，周一在《蘋果日報》登A1頭版廣告「問候」前特首、全國政協副主席梁振英，該廣告以簡體字寫上「支持梁振英担任国家主席尽快北上 取代习总（支持梁振英擔任國家主席 盡快北上取代習總）」，並配上梁振英戴上共產黨帽的改圖，在網上引起極大回響。 梁振英當日先發帖文表示，感謝吳文遠以全版攪笑方式回應，建議對方下次最好以英文再刊登一次。不過短時間內他再度發文，批評該廣告提及的「香港人忍耐力有限公司」贊助刊登，涉嫌違反《公司條例》。到今日，他終於有所行動，在facebook稱其委任的律師已舉報「有關人等涉嫌觸犯相關法律」。

周一《蘋果日報》的A1頭版廣告，以簡體字寫上「支持梁振英担任国家主席尽快北上 取代习总（支持梁振英擔任國家主席 盡快北上 取代習總）」，並配上梁振英戴上共產黨帽的改圖。(資料圖片)

前特首、全國政協副主席梁振英最近非常喜愛「剪報」，幾乎每日刊登《蘋果日報》的頭條廣告，若當日沒有的話，就會指「今天的蘋果日報沒有任何全版廣告 - 恥與為伍。」此舉隨即引起網民關注，社民連吳文遠更在網上發起眾籌在《蘋果日報》頭版刊登與梁振英有關的廣告。結果眾籌成功，周一出現「支持梁振英擔任國家主席 盡快北上 取代習總」為題的頭版廣告，當日不少地方更出現《蘋果》賣斷市的情況。

梁振英在facebook上表示，該廣告聲稱「贊助刊登」是「香港人忍耐力有限公司」，他稱已經委託律師查明，有關公司並不存在，亦沒有商業登記，「就此虛假陳述，我委託的律師已經舉報有關人等涉嫌觸犯相關法律。」(梁振英fb截圖)

事隔兩日，梁振英今日下午在facebook上表示，該廣告聲稱「贊助刊登」是「香港人忍耐力有限公司」，他委託律師查明，有關公司並不存在，亦沒有商業登記，「就此虛假陳述，我委託的律師已經舉報有關人等涉嫌觸犯相關法律。」

事實上，吳文遠在蘋果登頭版廣告當日，梁振英已火速在fb反擊，質疑吳文遠及蘋果日報違法。梁振英當日指，「有法律界人士」經查冊後，質疑「香港人忍耐力有限公司」有否在香港或海外登記註冊，如沒有權用「有限公司」的聲稱，便觸犯公司條例（香港法例第622章）第896節。而《蘋果日報》在接受廣告時，「廣告商是否真的是『香港人忍耐力有限公司』？當中有沒有瞞騙或串謀行為？」

根據公司條例（香港法例第622章）第896節，任何人並非以有限法律責任形式成立的法團而使用「有限公司」稱號或進行貿易，即屬犯罪。

整件事可追溯至今年1 月，梁振英開始在fb展開狙擊《蘋果日報》攻勢，並於3月開始「公開」在《蘋果日報》刊登全版廣告的商品，被指向廣告商施壓，吳文遠更因不滿梁的舉動，在網上發起眾籌，在《蘋果日報》刊登頭版廣告「問候梁振英」，目標11萬元，結果超標籌得16萬元，周一成功刊出廣告。

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