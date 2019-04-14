【逃犯條例】無回應會否「心急」修訂　林鄭：外訪必到海外大學

香港女子潘曉穎在台灣被殺，案中疑犯陳同佳日前在高等法院承認4項洗黑錢罪名成立，案件押後至4月29日判刑。民建聯立法會議員周浩鼎指，洗黑錢罪名刑期介乎1年至2年以上，計算疑犯羈留時間，可能在判刑後很快獲釋。 保安局局長李家超日前公開表示對修訂條例進展感「相當心急」。特首林鄭月娥今（14日）出席公開活動時，被追問會否心急修訂逃犯條例，她未有開腔回應。

特首林鄭月娥今（14日）出席公開活動時，被追問會否心急修訂逃犯條例，她未有開腔回應。（李澤彤攝）

林鄭月娥早上出席在香港科技大學舉行的「亞洲大學聯盟校長論壇」。她在致辭中表示，創新及科技基金博士專才庫於去年8月成立，資助大學及其他組織招聘博士後人才進行研發工作，致力幫助大學實現全面的研發潛力。另外，她指出政府的另一個目標，是在科學園建立人工智能及機械中心與醫療科技中心，邀請世界知名大學及研究機構加入。林鄭表示現已獲美國哈佛大學，史丹福大學、英國倫敦大學學院、德國弗勞恩霍夫研究所及法國巴斯德研究所等著名大學響應，並得到中國科學院和清華大學的積極支持，收到近50份提案，預料第一批研究機構將在今年年底前，在科學園區的兩座全新建築物內建立實驗室。她又笑指為了吸引更多世界知名大學及研究機構加入，參觀海外大學成為其外訪必到的地方。

林鄭月娥強調，創科是本屆政府的重要政策，特區政府支持本地大學與內地及海外大學加強合作，而亞洲大學聯盟提供平台促進大學間專業交流，有助提升高等教育質量和科技創新能力。港府近年推出了一系列措施促進大學創研，期待有更多頂尖海外大學和科研機構參與香港科研發展。林鄭表示自己上任以來，她與商務及經濟發展局局長邱騰華曾出訪新加坡、泰國、越南、菲律賓等國家，而一帶一路獎學金亦資助部分海外學生來港讀大學。