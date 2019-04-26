【逃犯條例】建制派內會出招　欲討論處理方案　民主派：干預運作

《逃犯條例》修訂法案委員會上周三（18日）召開首次會議，由民主黨涂謹申負責主持主席選舉環節，在民主派的「拉布」攻勢下，會議花兩小時仍未能選出主席，涂謹申最終決定下周二（30日）再召開會議。 建制派今(26日)在內會先出招，民建聯陳克勤提出若法案委員會於下周二仍未選出主席，內會應考慮如何處理事件。不過民主派隨即以內會主席不能處理未經批准的「其他事項」反對召開討論。 最終內會未有召開討論，但主席李慧琼指，根據議事規則，內會可以採用認為合適的方法處理法案，並期望法案委員會下次會議能選出主席。

李慧琼強調，根據議事規則，內會可以採用認為合適的方法處理法案，並期望法案委員會下次會議能選出主席。(資料圖片/盧翊銘攝)

毛孟靜批干預運作，「選不到主席犯了甚麼天條？」( 羅家晴攝)

民建聯陳克勤今(26日)在內會「其他事項」的環節提出，《逃犯條例》在首次會議仍選不到主席是史無前例的情況。他稱雖然涂謹申已決定在本周30日舉行第二次會議，但對於能否選出主席仍存疑，認為若法案委員會在30日仍未能選出主席的話，內會應考慮如何處理事件。

此舉隨即引起民主派不滿，認為內會主席李慧琼不應接納討論有關事宜，民主黨林卓廷稱，陳克勤此舉是干預已成立委員會的運作，指不能夠揣測主席的做法，因主席能根據其權力以適合的方式處理，他又問及建制派能否證明涂謹申違反任何一條議事規則？

毛孟靜亦要求李慧琼澄清，她強調內會主席不應突然處理其他事項，因主席之前不會「招呼」事前未經批准的其他事項，她又指，「選不到主席犯了甚麼天條？」

民建聯劉國勳則稱，看不到陳克勤想干預委員會運作，他認為在場同事都想了解內會會否有機制處理相關情況；梁志祥表示，首會議經兩小時仍未選出主席，他認為主持只應負責主席選舉，不應處理其他事務，故支持要有機制處理。