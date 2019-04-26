梁振英批公民提名誤導追隨者：質疑全面管治權圖去中央化

全國政協副主席、前特首梁振英今日（26日）出席一場一國兩制研討會，談及2014年觸發佔領運動的政制改革。他指當時有人提出公民提名普選特首，是隱瞞《基本法》規定，誤導追隨者；他又質疑有人否定北京的全面管治權是意圖去中央化。 同場全國港澳研究會會長兼國務院港澳辦前副主任徐澤就讚揚說，《基本法》是中國人民集體智慧的結晶。

研討會由張志剛（右一）主持，演講的有（右二起）鄭國漢、梁振英、徐澤和王卓祺。（彭毅詩攝）

多名前任及現任問責官員出席

這場「一國兩制在香港的落實與成就」研討會，由一國兩制研究中心和香港發展論壇聯合舉辦，演講嘉賓包括梁振英、全國港澳研究會會長兼國務院港澳辦前副主任徐澤等，台下出席者有前律政司司長梁愛詩、基本法委員會副主任譚惠珠、前立法會主席曾鈺成、運輸及房屋局副局長蘇偉文、政制及內地事務局局長政治助理吳璟儁等。

梁振英批評，公民提名普選行政長官是誤導追隨者。（彭毅詩攝）

梁振英：港非保留剩餘權力

首個發言的是梁振英，他指在北京與香港關係和政制方面，社會上有部分人有意無意錯誤理解《基本法》條文。他提到在基本法起草最早階段，香港曾有人提出香港「剩餘權力」的概念，他指出當時基本法諮詢委員會的研究報告指，由於香港「回歸」，本質上是中國政府收回香港，對香港恢復行使主權，然後根據中國憲法和《基本法》成立特別行政區，授權行政長官和港府根據《基本法》治理香港，而並非由香港將部分自身權力上繳聯邦政府，然後保留剩餘權力。他形容此理據好快被香港社會接受，但近年有人提「換湯不換藥」的概念，否定或質疑中央對香港的「全面管治權」，意圖「去中央化」。

徐澤讚揚《基本法》是中國人民集體智慧的結晶。（彭毅詩攝）

批提倡公民提名隱暪《基本法》規定

梁振英又提及2014 年政改，指有人公開演講稱北京在修改行政長官產生辦法問題上「搬龍門」，將「報全國人民代表大會上備案」，改為「批准」。梁振英批評此講法錯誤，指《基本法》通過以來，修改行政長官辦法都需要全國人民代表大會批准。

至於當年有人提倡公民提名，梁振英引用《基本法》45條中「廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名」，反駁公民提名的說法，更批提倡者誤導追隨者：「有人提出公民提名必不可少的口號，要求行政長官候選人要由公民提名、並且堅持只有公民提名的行政長官普選才是真普選，意圖向追隨者隱暪《基本法》的明確規定，又一次重大誤導。」

徐澤就稱，《基本法》草案廣泛徵求意見，特別是香港市民的意見，而且當時條例是逐條以多數票通過，草委會亦開了很多次會議，他讚揚《基本法》是中國人民集體智慧的結晶：「一部法律起草有如此高的透明度、公眾參與度，是沒有先例，充分證明《基本法》是始終包括香港同胞在內的全體中國人民集體智慧的結晶。」