香港願景提地政改革五大建議　倡電子化、提升系統及精簡程序

發展局日前宣布全面接納土地供應專責小組提出的八個優先處理土地選項，以增加土地供應。智庫「香港願景計劃」 認為，缺乏良好土地行政系統，仍可導致土地未能善用，故今日（24日）發表研究報告提出五大建議，包括改革地政系統走向電子化、有系統分配人手及培訓地政人才、全面檢討現時土地法例、精簡發展程序，以及制訂公開、透明土地政策及地政系統。

香港願景建議應改革地政系統走向電子化，解決土地未能善用的問題。（勞敏儀攝）

報告指出，香港現時地政系統有很大改善空間，包括地政資訊欠透明、公開性、可靠性以及易達程度低，缺乏統一集中的地政機關，人手不足，土地法例過時；而現行批租及契約制度有著潛在問題，未充分使用現有土地，執管土地契約欠效率及效用，欠缺清晰定義解釋何為違反契約，強制執行批約條款程序費時， 以及長期未有全面檢討和執行土地業權登記制度。

因此，報告提出五大建議，包括改革地政系統，發展一套「一站式」電子系統， 為市民提供一個電子平台處理地政申請及獲取地政資訊；又期望政府可以在中期內為市民提供綜合數據平台， 運用數碼身份認證， 進行一切與土地相關的申請事宜。

報告又建議，政府應就每項地政工作的詳細人手分配情況進行審查， 並研究現在人手及資歷是否足以應付香港的長遠需要，制定一套統一、標準化的分工指引。其他建議還包括全面檢討現時土地法例、精簡發展程序，以及制訂公開、透明土地政策及地政系統。