【逃犯條例】 林榮基離港赴台曝光同日　保安局推九圖宣傳修例

立法會議員毛孟靜今日（26日）透露，銅鑼灣書店事件的主角之一、在羅湖過關後被內地扣押的林榮基，擔憂修例威脅其人身安全，昨天已離開香港，轉至台灣。 另一邊廂，保安局今日在修例專頁上載9張圖宣傳修例，宣稱修例不會影響言論自由、新聞自由和營商環境。

毛孟靜發帖文，照片顯示林榮基離港。（毛孟靜facebook截圖）

保安局指修例與新聞和言論自由無關

距離7月的修例目標不足3個月，保安局今日推9張圖片，向公眾宣傳修例。圖片以短問短答形式，介紹修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助》建議，包括修例原因，對市民的影響等，內容與保安局局長李家超今日在傳媒刊登的文章，以及他以往的言論大同小異。

在第3張關於修例對香港的負面影響，保安局指，修例不會影響言論自由、新聞自由和營商環境，所有可移交的行為必定是訂明的嚴重罪行，完全沒有與新聞和言論自由有關，又宣稱修例還可以有利合法的營商環境。

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再批加日落條款不切實際

亦有圖片反駁由民主派提出的日落條款，指加入此條款的話，每次處理嚴重罪行逃犯時，會重複現在的審議及立法程序，對拘捕行動造成行大影響及延誤，不切實際。

今次修例源於香港女生潘曉穎去年2月中在台灣被殺，懷疑殺人的潘曉穎男友陳同佳由去年3月在香港還柙至今，他在本月4月再確認承認洗黑錢罪名，案情透露陳被捕後，曾在警誡下承認爭執後殺人及棄屍，案件下周一判刑。

今次修例引發法律界和商界憂慮，美國國務院周四發聲明指，密切關注香港計劃修訂《逃犯條例》，提到中國法律體系下，有多宗侵犯人權個案，並警告持續破壞「一國兩制」將危及香港在國際事務上的獨特地位。