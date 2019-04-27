【逃犯條例】33名台灣法輪功人士擬參與反修例遊行　抵港後遭遣返

民陣明日舉行反對《逃犯條例》修訂遊行，台灣傳媒中央社今日（27日）報道，33名計劃參與遊行的台灣法輪功學員，昨抵達香港機場後被攔截，並遭分批遣返。 台灣陸委會表示，已向港府表達關切，並要求港府應尊重並理性看待國人合法表達意見；本港入境處回應指，不評論個別個案，處方會依據法律和既定入境政策，處理每宗入境個案，在考慮個別個案的情況後，作出批准或拒絕入境的決定。

33名台灣法輪功人士擬參與反修例遊行，惟抵港後遭遣返。圖為因擔心修例已離港赴台灣的林榮基。（資料圖片／盧翊銘攝）

根據台灣中央社報道，共有33名台灣法輪功人士昨天搭飛機前往香港，計劃參加明天在本港舉行的反對修改《逃犯條例》遊行，但抵港後在機場被攔，並遭分批遣返。

台灣陸委會其後透過書面說明表示，香港辦事處當時並未接獲台灣人相關協助請求，但獲知訊息後，已即洽航空公司了解情況，並向港府表達關切，並對台灣人遭港府拒絕入境、遣返一事表示遺憾。

陸委會強調，台港交流向來緊密，希望港府能善待持合法證件入境的台灣人。此外，言論與宗教自由為基本人權，對於台灣人欲參與合法而平和的意見表達，也期盼港府能理性看待，予以尊重。

本港入境處回應查詢指，不評論個別個案，處方會依據法律和既定入境政策，處理每宗入境個案，在考慮個別個案的情況後，作出批准或拒絕入境的決定。