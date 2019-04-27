【逃犯條例】泛民籲商界明上街　彭定康：修例侵犯香港穩定和價值

泛民明日（28日）舉行遊行，反對具爭議性的《逃犯條例》修訂，更公開呼籲自由黨榮譽主席田北俊等商界人士參與。 遊行前夕，前港督彭定康今日（27日）回應修例，直指修例侵犯香港的價值、穩定和安全。 香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，在佔中九子案判刑等因素刺激下，倘明天天氣不太壞，遊行人士料超過上月底的1.2萬人（民陣宣布數字）；倘逃犯條例爭議持續發酵下去，或成特首林鄭月娥的民望分水嶺。

彭定康批評，修例侵犯香港穩定和價值。（盧翊銘攝）

彭定康認為，修例建議並非修補法律漏洞的必要途徑，反倒會侵犯香港的核心價值和穩定，為商界製造恐慌：「自主權移交21年來有何改變出現？相信法治的社會不能與不相信法治的社會達成共識，這些（條例）改變侵犯香港的價值、穩定和安全，為商界製造恐慌和不穩，正當我們應該保衛香港作為世上其中一個最大的商界和金融中心時，難怪一些商會公開強烈表達業界私下的感受。」

他又認為，任何政治活動都被置於危險之中，批評修例直接傷害一國兩制的原則和法治下香港的自治，亦難以向外界解釋北京可以信守承諾，以及香港與內地城市有別和獲不同看待。

民陣明日發起反修例遊行，下午4點將由銅鑼灣東角道出發至金鐘立法會，申請遊行人數為1500人。民陣副召集人、警權組召集人陳皓桓表示，相信參與的人數會更多，呼籲商界和反對修例的市民一齊參與遊行。

明天或會下雨，陳皓桓表示，市民眼見佔中案有人入獄，都會無懼風雨上街，故民陣無論如何都不會取消遊行。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，當年雨傘運動落幕後，市民對政治事件的感覺冷下來，例如面對國歌法等，反對的遊行人數也不多，但近日有從谷底反彈的趨勢，加上佔中九子案中被判囚人士寄語市民出來反對修訂逃犯條例，「呢種氣氛好耐無出現過」，倘明日天氣不太惡劣，遊行人數料不會低。蔡子強又指，林鄭月娥的民望開始下跌，倘逃犯條例爭議持續發酵下去，或成林鄭月娥的民望分水嶺。