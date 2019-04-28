【逃犯條例﹒持續更新】民陣反逃犯條例遊行　約兩小時抵終點

民間人權陣線今（28日）下午4時舉行遊行，反對具爭議性的《逃犯條例》修訂，遊行將由銅鑼灣東角道出發至立法會外進行集會。在下午3時許，遊行人士已逼爆東角道和銅鑼灣一段的駱克道，大會更提早20分鐘，在3時40分出發，5時25分抵達終點。

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佔中發起人朱耀明（左）稱，對於遊行人數眾多覺得感動，他希望政府能夠聆聽民意。（吳倬安攝）

【17:25】隊頭抵達立法會示威區，惟龍尾仍在銅鑼灣東角道。

【17:21】民間人權陣線在鵝頸橋天橋下設籌款街站，立法會議員區諾軒及范國威為民陣站台，為民陣籌募經費，並帶領現場人士高呼「反送中，徹回惡法，林鄭下台」。現場所見，路過市民紛紛踴躍捐輸，爭先將捐款塞入籌款箱。

【17:06】佔中發起人朱耀明稱，對於遊行人數眾多覺得感動，他希望政府能夠聆聽民意。朱耀明又指，《逃犯條例》對每個界別都有影響，因失去表達等自由，對整個社會都有影響。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機表示，有探訪陳健民和戴耀廷，他們最希望的是呼籲更多人出來遊行，認為他們看到有不少人站出來遊行會感到開心。陳日君又稱《逃犯條例》是「送中條例」，會令香港人失去安全，形容《逃犯條例》比《基本法》23條立法更差。

公民黨立法會議員陳淑莊因腦部發現有腫瘤而押後判刑，她今日亦有現身遊行，陳淑莊指應承母親不可以激動，只可以在守護公義基金的街站「優雅地揮手」。她強調今日要一同發起陳健民、戴耀廷、黃浩銘及邵家臻的力量，令更多香港人明白香港的處境。

【16:45】另外，有大量參與集會的人士於銅鑼灣景隆街、百德新街、記利佐治街中途加入隊伍。波斯富街龍尾於下午4:45起步。

民主黨中西區區議員吳兆康（後排左一）全家出動，他指關注到法例會將香港人送回內地受審，批評內地司法並不公正。（黃詠榆攝）

【16:42】天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、民主黨創黨主席李柱銘和壹傳媒創辦人黎智英現身隊頭。遊行隊伍的隊頭抵達灣仔港鐵站。

【16:36】雖然警方已經在駱克道拉起鐵馬，但由於參與集會人士太多，人潮已經湧出警方封鎖線外，佔據波斯富街部份路段。

【15:56】龍尾已迫爆駱克道近波斯富街交界，警方在龍尾拉起鐵馬。

【15:43】遊行提早20分鐘出發，遊行人士高呼「撤回修訂引渡條例」、「林鄭月娥下台，李家超下台」、「反送中，抗惡法」等口號。據現場民陣工作人員透露，由於參與遊行的人士比預期中數量為多，為免造成銅鑼灣道路擠塞，大會決定提早起步。

【15:39】民陣副召集人陳皓桓表示，是次遊行要求政府立刻撤回《逃犯條例》修例。他指台灣一方表明不可接受修例，特首林鄭月娥和保安局局長李家超無回應巿民對司法制度擔憂，並要求政府立刻與台灣商討單次移交台灣殺人案的疑犯。

陳皓桓表示，截至下午三時許，遊行人士已副爆記利佐治街、東角道和駱克道，民陣要求警方全開三條行車線，全場示威人士要求警方開路，聲音如雷貫耳。

【15:33】民主黨中西區區議員吳兆康全家出動，他指關注到法例會將香港人送回內地受審，批評內地司法並不公正，「明日嘅香港係咪仍然係我哋熟悉嘅？我哋要守住香港」。他有向兩名兒子解釋逃犯條例的修訂爭議，希望藉與他們一同遊行，令他們明白到爭取權利的重要性，又指近日在區內亦有派發傳單予街坊，呼籲大家關注事件。其妻亦表明，擔心修訂通過後，香港人無故被引渡至內地受審。

【15:20】有自稱香港市民的人士帶備大型道具到場，有人身穿制服扮作內地公安，用警棍作勢敲打站在籠內的人，另有人戴上手銬頭罩，喻意被移送內地的港人在內地不受司法保障。他們帶領現場人士高呼口號，叫特首林鄭月娥及保安局局長李家超下台。

吳靄儀指，林鄭月娥與董建華政府相比，更不聽民意和更聽從中央的指令，故即使有很多外國機關出面反對，政府也不願讓步。（吳倬安攝）

【15:13】大律師、公民黨立法會前法律界議員吳靄儀表示，今天的遊行人數非常重要，若今次沒有50萬人參與遊行，民主派也沒有自信可以推翻這次修例。她指林鄭月娥與董建華政府相比，更不聽民意和更聽從中央的指令，故即使有很多外國機關出面反對，政府也不願讓步。

對於昔日戰友湯家驊指反對修例只是政治口號，政府不需讓步，吳靄儀坦言為湯家驊感到可憐：「我覺得佢好可憐，以前佢係大家都好尊重嘅人，依家佢講親嘢都無人信佢，我覺得呢個真係非常可惜。」

張秀賢指今天的遊行人數十分重要，因商界議員仍未決定投票取向，認為今天是好時機讓商界聆聽民意，又直接若今次通過修例，「香港將會死得更快」。（吳倬安攝）

【15:00】佔中九子之一的中大學生會前會長張秀賢表示，今天來參加遊行，除了為自己和香港，也是為入獄的戴耀廷、陳健民、邵家臻和黃浩銘而行。他指今天的遊行人數十分重要，因商界議員仍未決定投票取向，認為今天是好時機讓商界聆聽民意，又直接若今次通過修例，「香港將會死得更快」。

對於湯家驊指反對修例只是政治口號，張秀賢笑指16年前湯家驊反對《基本法》23條立法，也是嗌這些政治口號，直指：「換咗位置就等於換咗腦袋？」