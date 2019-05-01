觀塘公務員學院規劃曝光　低座納入「加強版」展亮中心

位於觀塘的全新公務員學院及附設社福設施規劃曝光，據政府提交觀塘區議會的文件顯示，公務員學院將採「一地多用」的模式打造綜合發展項目，擬興建高、低座兩幢大樓。高座主要用於公務員學院的培訓設施；低座將以「共融」主題發展，觀塘展亮發展中心將設於低座的綜合職業及技能訓練中心內。 政府同時計劃研究築高架行人平台，把上址連接觀塘市中心和港鐵觀塘站，同時與港鐵公司探討可否擴闊觀塘站的車站月台及車站大堂，並考慮重建觀塘站公共運輸交匯處。觀塘區議會下周二將討論有關項目。

觀塘展亮學生、家長及多個團體等約800人早前到觀塘展亮校舍集會，抗議政府無理殺校。其後勞工及福利局局長羅致光稱展亮中心會於觀塘港鐵站及翠屏道一帶作合併發展。（資料圖片/翟睿敏攝）

去年的《施政報告》公布公務員學院將落戶觀塘道，面積約1.1萬平方米的「政府、機構或社區」用地，並提供其他社區設施。原址主力培訓殘疾人士的職訓局展亮技能發展中心受影響需搬遷或重置，事件引起展亮使用者及教師極為不滿。

勞工及福利局局長羅致光其後表示，展亮中心將在原區重建，毗鄰公務員學院，並會提供升級版的綜合復康服務。他提到因涉及重建，展亮中心預計2021年會遷往九龍塘牛津道的一個校舍，料2025年可完成重建並重返觀塘。

高座用於公務員培訓設施 低座以「共融」為發展概念

根據公務員事務局、勞工及福利局及食物及衞生局提交至觀塘區議會的文件顯示，政府建議以「一地多用」模式打造綜合發展項目，將興建高、低座兩幢大樓，高座主要用於公務員學院的培訓設施，包括演講廳、具彈性的課室和培訓活動室，同時會增設模擬傳媒應對、危機處理和模擬議會會議等培訓場地。

政府強調相關配套能配合政府提升公務員在不同範疇的培訓，如領導才能發展、促進持份者參與、對國家發展和中央與特區關係的認識及公務員的國際觸覺等。

政府計劃研究築高架行人平台，把上址連繫觀塘市中心和港鐵觀塘站。（觀塘區議會文件）

低座將以「共融」為發展概念，包括「長幼共融」 和「傷健共融」兩方面，當中會設有綜合職業及技能訓練中心（訓練中心）、殘疾藝術家藝術廊、樂齡科技展覽中心（樂齡中心）、專業護理人員培訓學院（護理學院）。

此外，為加強區內的行人暢通性及理順鄰近重要設施的人流，政府正研究利用高架行人平台連接觀塘市中心和港鐵觀塘站，同時與港鐵公司探討可否擴闊觀塘站的車站月台及車站大堂，並考慮重建觀塘站公共運輸交匯處，以進一步改善觀塘中心地帶的連通性及減少對乘客的影響。

觀塘區議會副主席洪錦鉉讚同方案，指擴闊月台及大堂可以幫助人流疏散，減少路面行人，避免人車爭路，希望盡快推行。