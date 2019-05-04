【逃犯條例】反駁港人港審　湯家驊：陳弘毅也抵受不了民意壓力了

修訂《逃犯條例》內容惹爭議，民主派以外，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅亦提出質疑，並支持實政圓桌立法會議員田北辰提出「港人港審」的建議等保障。 行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（4日）在Facebook反駁「港人港審」，又質疑「怎麼連陳弘毅也抵受不了『民意』壓力了？」

陳弘毅於港大法律學者網誌撰文，引用英國、美國、加拿大等例子，詳述評論港府的修例內容。（港大網站截圖）

湯家驊發文指，陳弘毅應該清楚了解「港人港審」並非真正答案，以美國為例，也不敢在殺人放火的嚴重罪行上實行「美人美審」，寧願與人權狀況一般的國家如蘇聯、古巴、伊拉克、利比亞等訂立移交條約。

他指出，美國的域外法律只局限於稅務、戀童、政治制裁等有限的罪行，原因是刑事行為是每個國家或司法管轄區的內部事宜，是地方主權的一部分，不會輕易接受他國操控，否則不需要移交逃犯，聯合國也無須訂下指引和模範引渡條文了。

湯家驊又認為，在實行上也會有「無可克服」的困難：「例如：如何在確保毫無疑點下引進所有人證、物證令犯人入罪？最重要的是，如何執行他國刑法，以至他國刑法的重點和答辯理由？這種安排肯定是犯罪者的最大鼓勵和喜訊！」

湯家驊形容，最令人莫名其妙的是倡議「港人港審」的人，明顯地認為香港法官有能力公平審訊，不會受内地收買，卻不相信同一位法官能依法把關，公平地處理移交申請，他質疑道理何在。