【逃犯條例】保安局反駁立法會法律顧問：當年非刻意剔除中國

逃犯條例草案修訂進入主戰場立法會，立法會法律顧問今（3日）去信保安局，提出20多項質疑，包括指政府最初基於「一國兩制」原則，而將中國大陸剔除於引渡安排之外，今日改變做法會否違返政策原意。 保安局晚上出稿反駁立法會法律顧問，指回歸前《逃犯條例》的條文訂明不包括中國在內，而回歸後，條例本地化過程中，只是「沒有處理」有關問題，而非「意在立法時才把中國剔除」。 不過，翻查資料發現，回歸後律政司長黃仁龍曾以「香港不會向中國大陸移送犯人」為例，印證「一國兩制」在香港落實執行。

保安局回應立法會法律顧問時表示，回歸後逃犯條例不適用於中國大陸，並非「意在立法時才把中國剔除」。（資料圖片/余俊亮攝）

保安局表示，當年訂立《逃犯條例》的目的，是要將港英年代沿用的引渡法例作出本地化的立法，令香港回歸後有一條可用的本地法例，用作移交逃犯，及與其他地方磋商移交安排。

保安局解釋，回歸前《逃犯條例》不適用於中國，該情況在條例本地化的過程中沒有處理，而非刻意在立法時才把中國剔除。而政府在《逃犯條例》1997年恢復二讀辯論的發言時表明，當局正與內地商討逃犯移交安排，「與中國內地(以及其他司法管轄區)訂立長期移交協定，依然是特區政府的政策目標。若中國內地與香港特區達成長期移交協定，必會為此訂立法例始可生效。」



保安局形容，現時《條例草案》是「一個過渡性措施」，堵塞現時特區在移交逃犯及刑事法律協助上的制度缺口，避免香港變成「避罪天堂」。修訂有助加強特區政府與其未有長期協作安排的地方的合作；建議並非針對單一司法管轄區。

保安局重申，現行《逃犯條例》容許以「個案形式」處理移交逃犯安排，但執行時須按照訂立長期安排的做法，即必須先制訂附屬法例，該做法並不實際可行，因刊憲和立法會審議會驚動逃犯。

對於立法會法律顧問質疑，修例可能不符合《基本法》第64條，即政府須向立法會負責。保安局就稱，建議並無改變現時行政與立法在移交逃犯方面的分工，因「一直以來，移交逃犯的法律框架都是由立法會立法，由行政機關及法庭負責執行。」



保安局又指，《基本法》第64條訂明香港特別行政區政府必須遵守法律，對香港特別行政區立法會負責。該條文指的「負責」，是指執行立法會通過並已生效的法律；定期向立法會作施政報告；答覆立法會議員的質詢，及徵稅和公共開支須經立法會批准。《條例草案》並無牴觸上述《基本法》條文。

保安局在回覆中又提及，立法會保安事務委員會於1998年曾討論內地與香港特區就移交逃犯的長期合作安排，指當時保安局提出幾點與內地制定移交逃犯安排時的原則，包括必須符合《基本法》第九十五條、必須以香港特區的法例作為依據、必須得到香港特區和內地接受、必須顧及一國兩制和兩地法律及司法制度上的差異、移交安排既要防止罪犯逍遙法外，又要保障個人權利，須在兩者之間取得平衡等。

保安局指，上述原則仍適用於與內地關於長期安排的磋商。《條例草案》所涉的並非長期安排，而是「個案形式」的安排；強調現時相關條例的所有人權及程序保障，在「個案形式」的安排中一律繼續適用，沒有改變。

然而，翻查資料，2005年時任律政司長的黃仁龍曾在一個紀念《中英聯合聲明》生效20周年午餐會致辭，形容從法律制度和法治方面來說《基本法》落實非常成功，「移交香港的逃犯會被送回內地等」等預言全部落空，「一國兩制」構想非常有遠見，而且一直在特區落實執行。