2020年立法會選舉擬推電子投票　為何只有三功能組別先行先試？

立法會政制事務委員會下周一（18日）召開會議，討論2020年的立法會換屆選舉推行預先投票試行計劃和電子點票試行計劃。據政制及內地事務局和選舉事務處提交予立法會的文件，建議在2020年在三個傳統功能界別以試行計劃的形式推行電子點票，以積累經驗。政制事務委員會委員明天(13日)將獲邀到選舉事務處，視察電子點票的示範。

當局建議在三個傳統功能界別以試行計劃的形式推行電子點票，以積累經驗，希望點票機日後能用於處理區議會(第二)功能界別、即超級區議會選票。（資料圖片/羅君豪攝）

政制及內務事務局建議在2020年立法會選舉，推行電子點票試行計劃，當局建議在三個傳統功能界別以試行計劃的形式推行電子點票，以積累經驗，希望點票機日後能用於處理區議會(第二)功能界別、即超級區議會選票。

當局未有明確指出會在哪三個功能界別試行，不過當局指若將來以點票機處理區議會(第二)功能界別選票的話，預計一部點票機可處理兩個一般投票站的選票，即約一萬至二萬張，因此在2020年立法會換屆選舉中，應選擇在投票人數接近上述範圍的傳統功能界別推行試用計劃，以汲取經驗。

鄉議局、漁農界、保險界等不適試行

另外，由於鄉議局、漁農界、保險界、航運交通界和勞工界的投票制度與區議會(第二)功能界別不同，故認為不適合在這些界別推行試行計劃。立法會政制事務委員會委員明天（13日）將獲邀到選舉事務處，視察電子點票的示範。

選舉事務處曾以兩部同時具有計算紙張數目及辨識投票選擇功能的點票機，處理傳統功能界別的選票，稱由於傳統功能界別的選票較小亦無須摺疊，有關測試結果甚為理想，其中一部點票機的辨識準確度更達到99.99%。

約3萬政府僱員可預早投票

政制局亦建議，在2020年立法會換屆選舉推行預先投票試行計劃，建議在投票日因執行選舉職務而無法投票的政府僱員，包括公務員和非公務員合約的人員，可獲安排預先投票，估計合資格人員約有3萬人，當中包括約2.1萬名投票站工作人員，以及約9千名來自各局/部門的政府僱員。而預先投票日期訂於正式投票日前七天(同樣是星期日)，讓選舉事務處人員在正式投票日前的時間，更專注進行正式投票日的籌備工作。