【逃犯條例】陳文敏提折衷方案　倡明文保障公平審訊

「公民實踐培育基金」今日（5日）舉行《逃犯條例》修訂論壇，香港大學法律學院教授兼名譽資深大律師陳文敏、自由黨榮譽主席田北俊、記協主席楊健興等擔任演講嘉賓。 陳文敏在論壇上重申修例不必要，強調有很多其他方法可以解決台灣殺人案，包括現有的附屬法例方式移交陳同佳、擴大本港的域外法權等，坦言是否做到需視乎港府有否政治魄力和政治意願。 不過他提到一折衷方案，建議要求在修例中列明，若要求移交一方無法保證被移交的疑犯得到《公民權利及政治權利國際公約》第14條列明的最低限度保障，本港政府可以拒絕移交申請。

陳文敏指《逃犯修例》刻意不適用於中國

論壇以「《逃犯修例》修訂：危機四伏！」為題，陳文敏、田北俊、楊健興和公民黨法律界立法會議員郭榮鏗擔任演講嘉賓，前政務司司長陳方安生、公民黨前立法會法律界議員吳靄儀等人亦有出席。

陳文敏指出，嚴格來說，一個國家或地方無責任協助另一個國家處理刑事案件，不過隨著科技和交通進步，人口流動愈來愈容易，國與國之間遂訂定協議，以合作方式移交逃犯。他強調協議和合作是基於互相信任，而國際間的移交逃犯協議，是基於犯人是否獲得公平審訊。不過他強調香港是行普通法和無罪推定，制度是相信寧縱毋枉。

他引用歷史文獻和回歸前立法局審議《逃犯條例》的文件，指條例是刻意不適用於中國，當時保安局官員亦承諾會與中國就移交逃犯商討另一協議。他又指出，現時不少方案可以解決台灣殺人案，例如以現有的立法會附屬法例方式移交陳同佳。他認為陳同佳十月才刑滿出獄，加上立法會可透過保密方式，快速審議有關附屬法例，同時以臨時拘捕令確保陳同佳不會潛逃，相信有足夠時間解決問題。

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陳文敏又提到公民黨黨魁楊岳橋提出的《2019年侵害人身罪（修訂）（域外法律效力）條例草案》，指中國法制本身亦有域外法權。他舉例1998年的九龍灣德福花園謀殺案，兩名港人在德福花園被一名內地人被殺，因內地有域外法權，故當時中國在國內拘捕並處決該名內地人，反問：「大陸都做緊呢啲嘢（域外法權），點解香港唔得？」

陳文敏又提出一折衷方案，建議要求在修例中列明，若被移交的逃犯得不到《公民權利及政治權利國際公約》第14條列明的公平審訊保障，包括無罪推定、立即受審而不得拖延、給予充分時間及便利準備答辯等，港府可決定不移交。

陳文敏解釋，若要求移交一方沒有簽署《公民權利及政治權利國際公約》、無法提供《公民權利及政治權利國際公約》第14條列明的最低限度保障、若移交逃犯與香港人權法衝突，港府均可不移交逃犯。

中國已經歷五次司法改革 陳文敏：只達到有法可治的水平

對於前律政司司長梁愛詩指中國已經過五次司法改革，基本法委員會副主任譚惠珠亦稱中國擁有「陽光司法」，陳文敏以學生交功課為例反駁有關說法，指有學生即使重做4次同一份功課，也不代表功課就能合格，直指中國法治只是到達有法可治的水平，而非有法必治，不過他承認中國的法治較40年確有改善。

田北俊：泛民不應遊說美方官員

田北俊則指出，商界在回歸前亦有參與基本法諮詢委員會的工作，當時經過商討後，《逃犯條例》是刻意不適用於中國，強調並非漏洞，不過他笑指若現在的建制派認為《逃犯條例》屬漏洞，是否即是指「當時北京嘅領導都睇漏？」

田北俊又指出，商界主要擔心《逃犯條例》有無限追溯力，以及擔心《逃犯條例》涵蓋的賄賂罪、偽造文件罪。他提到內地「陽光司法論」，指內地法制雖然有改善，但與香港法制差異仍然很大，又指內地過去做生意有一種「幫忙文化」。他指過去在內地開設廠房，「嗰個年代『唔幫助』係做唔到（生意）」，又舉例在5至10年前回內地辦地產生意，若有「幫忙」的話，「買地都會成事快好多」。他坦言若修例無追溯力，反對聲會也會減少。

他坦言至今仍搞不清修例是否中央的指令，又認為在中美貿易戰之際，美國總統特朗普的行為顯然是針對中國，民主派在反對《逃犯條例》修訂之上，不應向美國政府遊說，使民主派成為中方口中的「外國勢力」。

陳方安生指訪美並非只談修例

陳方安生則認為，香港是國際城市和國際金融服務中心，香港並不只是中國一小部分，有很多外國投資者在港做生意，又指她訪美不只是談《逃犯條例》修訂，亦有談及其他事情，強調不是「唔見得光」的事。她又指出，特首林鄭月娥應聽取民意，撤回整條草案，重新諮詢公眾，深思熟慮後才推出方案。

上周有最多13萬人遊行反修例，行會成員湯家驊曾指這些是無說服力的民意。田北俊回應有關說法，指商界最叻就是做生意，做生意就是看顧客的喜好，「顧客唔幫我買，唔通話你（顧客）蠢咩」。他又指2003年的七一遊行雖有50萬遊行，但遊行並非單一議題，反修例遊行則表達單一議題，明言：「單一議題有13萬人遊行，我從政廿幾年都未試過」，又指若政府再多加解說條例，可能更多人會上街遊行，重申遊行參與者並非不理解修例。

郭榮鏗指出，民主派和法律界人士已提出多個方案解決台灣殺人案，反映政府修例並非為了台灣殺人案，而是另有居心。他坦言民主派在議會工作十分困難，明言民主派將會用盡所有方法，阻止修例。他又指即使無法撤回修例，亦會寸土必爭，爭取加強對香港人的保障。