【逃犯條例】尹兆堅倡修訂《刑事司法管轄權條例》　處理陳同佳案

修訂《逃犯條例》的立法會攻防戰愈演愈烈，民主派今日（5日）再出招，民主黨立法會議員尹兆堅提出《刑事司法管轄權（修訂）條例草案》，建議修訂香港法例第461章《刑事司法管轄權條例》。 草案建議於條例加入丙類罪行，涵蓋《侵害人身條例》下的8項涉及謀殺、誤殺和意圖謀殺的罪行，若港人在海外干犯有關罪行，香港法院將有司法管轄權，審理相關案件。 尹兆堅指出，他提出的草案與公民黨黨魁楊岳橋提出的《2019年侵害人身罪（修訂）（域外法律效力）條例草案》有異曲同工之妙，指兩條草案均能處理台灣殺人案和日後發生的同類型案件，證明並非只有修訂《逃犯條例》能堵塞漏洞。他直言：「希望特首林鄭月娥、保安局局長李家超同建制派真係收手，唔好再呃市民。」

民主黨立法會議員尹兆堅建議修訂香港法例第461章《刑事司法管轄權條例》，指能處理台灣殺人案和日後發生的同類型案件。（盧翊銘攝）

審議《逃犯條例》修訂的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會明天（6日）召開第三次會議，民主派再出招，繼楊岳橋提出私人條例草案，尹兆堅今日提出另一條私人條例草案，建議修訂香港法例第461章《刑事司法管轄權條例》。

草案建議於條例加入丙類罪行，涵蓋《侵害人身條例》下的8項罪行，包括謀殺、誤殺，以及意圖謀殺和企圖謀殺的罪行。尹兆堅指出，若港人在海外干犯有關罪行，或有港人在海外被殺害，修例後香港法院將擁有司法管轄權，審理相關案件。

尹兆堅指出，他和楊岳橋的草案均能處理台灣殺人案和日後發生的同類型案件，又指楊提出的草案沒有涵蓋企圖謀殺的罪行，認為自己提出的草案覆蓋和保障更廣更闊。

大律師公會亦曾提出相關建議，香港大學法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏曾指出，修改《刑事司法管轄權條例》或需獲得中國授權。尹兆堅認為條例只是本地法例，加上草案經數名大律師擬訂，認為香港本身也能處理修例。

明日把草案交予律政司審閱

尹兆堅指草案具追溯力，其草案和楊岳橋提出的草案，均能處理台灣殺人案和日後發生的同類型案件，證明並非只有修訂《逃犯條例》能堵塞漏洞，直言：「希望特首林鄭月娥、保安局局長李家超同建制派真係收手，唔好再呃市民。」他表示明天將會把草案交予律政司審閱，期望早日在立法會討論，很有信心能夠取得律政司的許可。

尹批評，若按現時建議修訂《逃犯修例》，「一國兩制」、「港人治港」的基礎將被破壞，本港法治成隨意門，猶如把香港人推上斷頭台。他又批評立法會秘書處在昨天的特別會議上的中立性已淪陷，「 （秘書處）作為球證、旁證，但係又落埋場，幫人 （建制派）飛剷、勾人」。